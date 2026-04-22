Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Οι επόμενοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για τον σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR και το νησί που δεν θα επισκεφθεί ποτέ [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι... περίπτωση κι αυτό το ξέραμε προτού έρθει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Και μόνο το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν vegan μπασκετμπολίστα, ο οποίος έχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για φορητή ψησταριά χοτ ντογκ, αρκεί για να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετικός.

Τόσο διαφορετικός που έκανε προσθήκη στο επώνυμό του και από σκέτο «Νάιτζελ Χέιζ» το έκανε «Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις» προκειμένου να τιμήσει τον πατριό του, Άλμπερτ Ντέιβις.

Το πάθος του Αμερικανού πάουερ φόργουοντ είναι το μπάσκετ αλλά και τα ταξίδια. Όπως αυτό που διήρκησε 19 ώρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές για την regular season. Απλώς «πετάχτηκε» μέχρι το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία. Πριν από το ματς με τον Μονακό επέλεξε έναν πιο κοντινό προορισμό, την Σαντορίνη. Ο σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR μιλά αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, τούρκικα, σέρβικα, ενώ μαθαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ελληνικά.

Ο «αστροναύτης» Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός AKTOR και οι φίλαθλοι

Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του τουρίστα -κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, δεν άρεσε στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR. Κάποιοι του τα έψαλαν μέσω των social media κι αυτός, μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR στα playoffs της Euroleague, τους απάντησε επιστρατεύοντας το χιούμορ του. «Ντύθηκε» αστροναύτης και «περπάτησε» στη σελήνη.

To επικό story του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις με τον εαυτό του να... ταξιδεύει στη σελήνη

Στο ίδιο κλίμα και οι ταξιδιωτικοί προορισμοί που έχουμε να του προτείνουμε αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός AKTOR προκριθεί στο Final Four 2026, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Τ-Center Athens. το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.

Με δεδομένο μάλιστα ότι σε σειρά ρούχων που λάνσαρε, υπάρχει η φράση «Challenge Accepted», δηλαδή «η πρόκληση έγινε αποδεκτή», έχουν να κάνουμε με ταξιδιωτικές προκλήσεις και όχι απλά ταξίδια. Με προορισμούς στους οποίους αν και όποιος βρεθεί σίγουρα θα στείλει την αδρεναλίνη του στα ύψη.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και οι τεράστιοι φαλαινο-καρχαρίες

Θα μπορούσε ενδεχομένως να ξεκινήσει με επίσκεψη στην Μπάχα του Μεξικού στην Θάλασσα του Κορτέζ. Εκεί που θα τον περιμένουν τεράστιοι φαλαινο-καρχαρίες. Μην πάει ο νους σας στο κακό. Η Θάλασσα του Κορτέζ έχει χαρακτηριστεί ως το «ενυδρείο του κόσμου» και θεωρείται ιδανικό μέρος για καταδύσεις και παρατήρηση φαλαινο-καρχαριών. Πρόκειται για βραδυκίνητα ψάρια, τα μεγαλύτερα στον κόσμο που φτάνουν σε μήκος στα 18 μέτρα μήκος και σε βάρος 21.5 τόνους. Οι φαλαινο-καρχαρίες είναι φιλικοί προς τους ανθρώπους, καθώς τρέφονται κατά κύριο λόγο με πλαγκτόν.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες στη θάλασσα του Κορτέζ / Φωτογραφία με τη χρήση AI

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και κροκόδειλοι

Εξαιρετικός προορισμός για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αν θέλει κάτι πιο extreme μπορεί να επιλέξει να ταΐσει κροκόδειλους στο Βασίλειο των Ελεφάντων στην Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη έχει πάνω από 1.000 φάρμες με περίπου 1,2 εκατομμύρια κροκόδειλους. Σε κάποιες από αυτές τις φάρμες οι ντόπιοι έχουν κατασκευάσει σχεδίες, μέσω των οποίων οι τουρίστες πλησιάζουν και ταΐζουν τους κροκόδειλους.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταΐζει κροκόδειλους στην Ταϊλάνδη / Φωτογραφία με τη χρήση AI

Εκεί δεν θα πάει ούτε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Αν και αυτό δεν εκτοξεύει την αδρεναλίνη στα ύψη, τότε η επόμενη επιλογή είναι να πάει για τρέξιμο στην IIha da Queimada Grande (Snake Island), στη Βραζιλία. Μάλλον αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Πρόκειται για νησί που δεν μπόρεί να επισκεφθεί ούτε ο παθιασμένος με τα ταξίδια Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Το Snake Island (Ilha da Queimada Grande) είναι ένα μικρό, ακατοίκητο νησί στα ανοιχτά της Βραζιλίας, γνωστό ως ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο. Φιλοξενεί χιλιάδες χρυσοκέφαλες οχιές (Golden Lancehead), ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες είδος, με αποτέλεσμα η επίσκεψη σε αυτό να απαγορεύεται αυστηρά από τις αρχές της Βραζιλίας για την προστασία των ανθρώπων.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο νησί των φιδιών στη Βραζιλία - Φωτογραφία με τη χρήση AI

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Κιλιμάντζαρο και στα Νησιά Γκαλαπάγκος

Περισσότερο εφικτό είναι ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού AKTOR να επιλέξει την αναρρίχηση στο Κιλιμάντζαρο. Ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. Πρόκειται για την ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, σχεδόν 6.000 μέτρα και είναι μια μη τεχνική αλλά σωματικά απαιτητική πεζοπορία που διαρκεί 5-9 ημέρες. Διαδρομές όπως η Machame (6-7 ημέρες) και η Marangu (5 ημέρες) προσφέρουν μοναδικά τοπία, απαιτώντας καλή φυσική κατάσταση και σωστή προετοιμασία.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην κορυφή του όρου Κιλιμάντζαρο - Φωτογραφία με χρήση AI

Ίσως πιο χαλαρωτική είναι η ιστιοπλοΐα στα Νησιά Γκαλαπάγκος. Μπορεί η θ΄πεα των θαλάσσιων χελωνών και των ιγκουάνα να δείχνει λίγο τροματκική για τους μη μυημένους, όμως πρόκειται για μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του σπάνιου οικοσυστήματος, μια πρόκληση την οποία μπορεί εύκολα να αποδεχθεί, αν δεν το έχει ήδη κάνει ο Νάιτζελ Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στις νήσους Γκαλαπάγκος - Φωτογραφία με τη χρήση AI