Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Οπαδοί των Ολλανδών έριξαν βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο των «ερυθρόλευκων» τα ξημερώματα [βίντεο] - iefimerida.gr

Την νύχτα... μέρα έκαναν οι φίλοι της Ναϊμέγκεν, ρίχνοντας βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, λίγες ώρες πριν την μεταξύ τους ρεβάνς για το Champions League.

Σε ρυθμούς... Champions League κινείται η πόλη του Ναϊμέγκεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα κριθεί στην Ολλανδία το βράδυ της Τρίτης (11/8, 20:30).

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Οι φίλοι της ολλανδικής ομάδας δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους. Μάλιστα, τον έκαναν... έκδηλο τα ξημερώματα της Τρίτης (11/8), όταν μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείου που διανέμει ο Ολυμπιακόυς, προκειμένου να... ξυπνήσουν τους παίκτες των «ερυθρόλευκων».

Οπαδοί της Ναϊμέγκεν με βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού πριν την αναμέτρηση για το Champions League

Το παιχνίδι αυτό είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό για την Ναϊμέγκεν, καθώς η ολλανδική ομάδα διεκδικεί για πρώτη φορά την εισοδό της στα «αστέρια». Συνεπώς, ο ενθουσιασμός των φίλων της είναι μεγάλος, καθώς θέλουν να κεφαλαιοποιήσει η ομάδα τους το θετικό αποτέλεσμα του Πειραιά.

Μάλιστα, οι οπαδοί της κατέφυγαν σε... παλαιού τύπου κόλπα. Συγκεκριμένα, μαζεύτηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (11/8) έξω από ξενοδοχειό του Ολυμπιακού, με σκοπό να... διαταράξουν την ησυχία των παικτών της ελληνικής ομάδας.

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Έτσι, έστησαν μηχανισμό εκτόξευσης βεγγαλικών ακριβώς από έξω και άρχισαν να τα εκτοξεύουν, με στόχο να... ξυπνήσουν τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών.

Η... επίθεση με τα βεγγαλικά κράτησε αρκετά λεπτά. Στην συνέχεια, όμως, έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου οι οπαδοί να απομακρυνθούν προσεκτικά από το ξενοδοχείο.