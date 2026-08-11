Ναϊμέγκεν-Ολυμπιακός 2-1: Εκτός Champions League οι «ερυθρόλευκοι» στην παράταση και... σύννεφα στο λιμάνι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην Ολλανδία, όμως είδε τη Ναϊμέγκεν να ισοφαρίζει και να κάνει την ανατροπή στην παράταση, στέλνοντας τους Πειραιώτες στο Europa League.

Σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, μεγάλων εντάσεων και τραυματισμών, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γκολ του Ελ Κααμπί που τον έβαλε μπροστά στο σκορ, και επέτρεψε στη Ναϊμέγκεν να φέρει τούμπα τον αγώνα και να τον αποκλείσει από το Champions League.

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Οι Πειραιώτες ισοφαρίστηκαν στην κανονική διάρκεια και ο Φορτούνης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, κάνοντας πιο δύσκολο το έργο των συμπαικτών του. Τελικά, οι Ολλανδοί βρήκαν το γκολ με τον... παλιόφιλο Εμρέ Μορ στο πέμπτο λεπτό της παράτασης και έστειλαν την ομάδα του Μεντιλίμπαρ στη League Phase του Europa League.

Το σύνολο του Σρέντερ, από την άλλη, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση του Champions League κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ.

Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν: Δυσκολεύτηκε επιθετικά στο πρώτο μέρος

Στο αρχικό σχήμα, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να γυρίσει τον Ροντινέι σε θέση μπακ, να επαναφέρει τον Έσε, να δώσει το βάπτισμα του πυρός στον Σα και να τοποθετήσει στην αριστερή πλευρά τον Ζότα Σίλβα.



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Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στη Ναϊμέγκεν με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών. Ο Σερί βρέθεκε κοντά στη μικρή περιοχή σχεδόν επί της γραμμής του άουτ και έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ. Ο Πόποβιτς, όμως, ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε, στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.



Στο 14ο λεπτό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να δώσει εντολή για ζέσταμα στον Κώστα Φορτούνη, καθώς ο Ζότα Σίλβα πήγε να σπριντάρει και τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο. Ο αρχηγός έκανε ζέσταμα… εξπρές και πήρε τη θέση του πολύ απογοητευμένου Πορτογάλου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν φανερά αναστατωμένος.



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Οι Ολλανδοί απείλησαν και στο 17’, ξανά με τον Σερί, που σούταρε εκτός περιοχής με χώρο, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά εκτός.

Το επόμενο διάστημα πέρασε με τον Ολυμπιακό να αδυνατεί να βρει ρυθμό και φάσεις στην επίθεση, αλλά να μην απειλείται. Η Ναϊμέγκεν... απάντησε στην αναγκαστική αλλαγή των Πειραιωτών με δύο δικές της ως το 35'.

Ο Ολυμπιακός έκανε 40 λεπτά για να βρει ευκαιρία. Και τη σπατάλησε. Ο Ζέλσον βγήκε στην πλάτη της άμυνας από τα αριστερά με μεγάλους χώρους, αλλά άργησε να εκτελέσει και… σημάδεψε τον γκολκίπερ που είχε κάνει έξοδο.



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Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Ιδανικό ξεκίνημα στο β' μέρος, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Κώστας Φορτούνης έκανε μπαλιά κλάσης για τον Σα μέσα στην περιοχή και εκείνος κέρδισε δύο αντιπάλους. Γύρισε τη μπάλα στην καρδιά της περιοχής και ο Ελ Κααμπί επέστρεψε στα γκολ, κάνοντας το 0-1 στο 46'.

Το επόμενο δεκάλεπτο είχε ενέργεια από την πλευρά του Ολυμπιακού, που προσπάθησε για λίγο να εκμεταλλευτεί τον ρυθμό και να πετύχει δεύτερο γκολ. Έγινε απειλητικός σε κάποιες στιγμές, αλλά δε βρήκε ολοκληρωμένη ευκαιρία. Και μετέπειτα... κατήφορος. Η Ναϊμέγκεν χρειάστηκε να φτάσει ως το 58’ για να απειλήσει, με σουτ του Μπίσκοφ να περνά άουτ, όμως τότε έφερε τούμπα την εικόνα του παιχνιδιού.

Στο 67’, ο Μορ βρήκε λίγο χώρο και έκανε ένα ωραίο σουτ, όμως για μία ακόμα φορά ο Πόποβιτς αντέδρασε σωστά. Η φάση συνεχίστηκε και κατέληξε σε κόρνερ.



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Η μεγάλη στιγμή του Πόποβιτς ήταν ένα λεπτό αργότερα. Στο 68’, ο Μαυροβούνιος επενέβη με το πόδι στην κάτω γωνία του, σταματώντας τον Λίνσεν.



Ο επιθετικός των γηπεδούχων, όμως, δε συγχώρεσε στο 70’. Οι Ολλανδοί αντεπιτέθηκαν εκπληκτικά, με τον Τάντιτς να κάνει γλυκιά σέντρα στην κίνηση και τον Λίνσεν να… εκτελεί από κοντά τον Πόποβιτς. Ήταν ένα εξαιρετικό διάστημα για τη Ναϊμέγκεν, που το εκμεταλλεύτηκε, παρότι βρήκε μπροστά της έναν εκπληκτικό κίπερ.

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Τα δεδομένα άλλαξαν στο 80'. Λίγο νωρίτερα, ο Κώστας Φορτούνης είχε κάνει ένα μαρκάρισμα που αρχικά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή και εκείνος έβγαλε τελικά απευθείας κόκκινη στον μεσοεπιθετικό των Πειραιωτών, που αποβλήθηκε στην επιστροφή του με τα ερυθρόλευκα. Η αιτία ήταν επικίνδυνο μαρκάρισμα στον αστράγαλο.

Τα πράγματα είχαν πλέον αλλάξει και ήταν κατά της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, που καλούταν να βρει λύσεις με αμυντικό μειονέκτημα και έχοντας χάσει έναν παίκτη που έτσι κι αλλιώς είχε περάσει από τον πάγκο.

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Η αλλαγή του Ρόκα ήταν και η πιο βοηθητική για τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός... ενοχλούσε την ολλανδική άμυνα συχνά, ενώ στο 89' έκανε ένα εξαιρετικό μονοκόμματο σουτ, το οποίο πέρασε λίγο εκτός της εστίας. Θετικός ήταν και ο Σιπιόνι, που είχε περάσει μαζί του.

Κι ενώ φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός διαχειριζόταν την κατάσταση, παραλίγο να υποστεί σοκ. Στο 93', μία ανύποπτη σέντρα, μια κακή αμυντική αντίδραση και μία αργή έξοδος του Πόποβιτς πήγαν να κοστίσουν την πρόκριση, καθώς ο Σέρχαους ευστόχησε σε κεφαλιά από την ασίστ του Μορ, ο οποίος όμως ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Αυτό ανιχνεύτηκε και το γκολ ακυρώθηκε, με το παιχνίδι να πηγαίνει σε παράταση.

Ναϊμέγκεν-Ολυμπιακός: Χάθηκε η άμυνα, τον πλήγωσε ο Μορ

Στο 94', ο Ολυμπιακός βρήκε καλή στιγμή με τον πρωταγωνιστή, Ρόκα. Ο Ελ Κααμπί υποδέχθηκε με πλάτη, έσπασε στον Ισπανό, εκείνος έφερε τη μπάλα στο δεξί και σούταρε καλά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

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Οι «ερυθρόλευκοι» δεν σκόραραν και αμέσως το πλήρωσαν. Σε μία στιγμή... τραγικότατης αμυντικής λειτουργίας, ο Μορ έμεινε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και πλάσαρε ψύχραιμα για να κάνει το 2-1 στο 95'.

Οι Πειραιώτες έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 98'. Πήραν δύο διαδοχικές κεφαλιές από κοντά με Ελ Κααμπί και Σιπιόνι, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

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Ως το ημίχρονο, ο Μεντιλίμπαρ πέρασε τους Σμάιλοβιτς και Τσικίνιο, όμως δεν βρήκε άλλη στιγμή για γκολ. Οι Ολλανδοί απείλησαν με ένα γύρισμα, με τον Πόποβιτς να καλύπτει έστω και αρχικά δεν αντέδρασε ιδανικά.

Στο πρώτο πεντάλεπτο του β' μισού η Ναϊμέγκεν απείλησε με ένα σουτ του Σερί στην κίνηση και ο Ολυμπιακός με ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ρόκα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή και έψαχναν ευκαιρίες, αντιμετωπίζοντας και τα όποια προβλήματα ενέργειας. Προβλήματα που έγιναν εμφανή και στο 117', όταν ο -μοναδικός επιθετικός του ευρωπαϊκού ρόστερ- Ελ Κααμπί έπεσε στο χορτάρι με πόνους μετά από μία ανολοκλήρωτη προσπάθεια.

Στον έξτρα χρόνο της παράτασης, ο Ολυμπιακός πάτησε περιοχή, έκανε μία σέντρα, αλλά... δεν. Και η Ναϊμέγκεν πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League!