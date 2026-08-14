«Νιώθω κλεισμένος σε μια τρύπα» - Το μυστικό του διάσημου ποδοσφαιριστή αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία του - iefimerida.gr

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ιστορίες που μένουν στη μνήμη όχι μόνο για τις επιτυχίες μέσα στο γήπεδο, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η πορεία ενός ποδοσφαιριστή που γνώρισε τη δόξα, φόρεσε το περιβραχιόνιο μιας ιστορικής ομάδας και έζησε μεγάλες στιγμές, αλλά μετά το τέλος της καριέρας του βρέθηκε αντιμέτωπος με μια βαθιά προσωπική κρίση.

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