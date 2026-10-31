Τα μυστικά της μεταμόρφωσης του Σακίλ Ο’ Νιλ: Πώς έχασε 25 κιλά (videos) - iefimerida.gr

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ αποκάλυψε πώς έχασε 25 κιλά και τι πρόγραμμα ακολουθούσε.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του, καταφέρνοντας να χάσει 25 κιλά και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση παρά το γεγονός ότι μετράει 54 χρόνια ζωής.

Ο θρυλικός σέντερ του NBA, που έχει ύψος 2,16 μέτρα, είπε πως όλα ξεκίνησαν το 2023 όταν και είχε φτάσει να ζυγίζει περίπου 159 κιλά. Κάτι που, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, επηρέαζε την καθημερινότητά του.

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