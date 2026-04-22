Mundobasket 2031: Επίσημα στη Γαλλία η διοργάνωση με «οικοδεσπότη» Γουεμπανιάμα - iefimerida.gr

Η Γαλλία είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει το Mundobasket 2031, όπως έκανε γνωστό η FIBA. Η διοργάνωση θα λάβει μέρος σε τρεις διαφορετικές πόλεις -Λιόν, Λιλ και Παρίσι- και θα τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mundobasket 2031: Η Γαλλία στο επίκεντρο του μπασκετικού κόσμου

Η Γαλλία θα αποτελέσει τη διοργανώτρια του Mundobasket 2031 και όλα τα βλέμματα αναμένεται να είναι στραμμένα στην Εθνική Γαλλίας και στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο 22χρονος σταρ αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά με την εθνική του ομάδα στο τουρνουά όταν θα έχει «κλείσει» τα 28 του χρόνια, ευρισκόμενος τότε στο «prime» της καριέρας του.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο Παρίσι, εκεί όπου θα κριθεί ο νέος πρωταθλητής κόσμου. Το επόμενο FIBA World Cup είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027.