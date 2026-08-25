Μπρούκσμπι - Τσιτσιπάς 0-2: Δύσκολη πρόκριση στους «16» του Γουίνστον Σάλεμ - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Τζένσον Μπρούκσμπι, κέρδισε όμως με 2-0 σετ και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση του Γουίνστον Σάλεμ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο 250άρι τουρνουά Γουίνστον Σάλεμ, καθώς απέκλεισε τον Τζένσον Μπρούκσμπι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση και περιμένει αντίπαλο.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ζορίστηκε αλλά τα κατάφερε

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας τενίστας είχε απάντηση με δύο δικά του μπρέικ στα μπρέικ του Αμερικάνου, και έτσι πήρε κεφάλι στο σκορ, κερδίζοντας εν τέλει ένα απαιτητικό σετ με σκορ 6-4. Στο δεύτερο σετ, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα.

Εκεί οι δύο τενίστες αντάλλασαν πόντους και κερδισμένα παιχνίδια, φτάνοντας έτσι το σετ στο tie-breaker. Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες, επικράτησε με 8-6, έκανε το 2-0 και τώρα περιμένει τον αντίπαλο του από τον νικητή του παιχνιδιού Βαν Άσε και Κοβάσεβιτς.