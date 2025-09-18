Champions League: Η Μπριζ διέλυσε με «τεσσάρα» τη Μονακό -Ισόπαλες με 2-2 Κοπεγχάγη και Λεβερκούζεν - iefimerida.gr

H πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε στα απογευματινά ματς με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Η Μπριζ διέλυσε τη Μονακό με 4-1, ενώ Κοπεγχάγη και Μπάγερ Λεβερκούζεν έμειναν ισόπαλες με 2-2.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχτηκε τη Μονακό, με τον Έλληνα διεθνή να έχει μία τεράστια ευκαιρία με το «καλημέρα». Μόλις στο 5ο λεπτό, πήρε τη μπάλα αλλά δεν τη βρήκε καλά και αυτή κατέληξε έξω από το αριστερό δοκάρι.

Στο 9ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, ο Ακλιούς ανέλαβε την εκτέλεση, ο Μανιολέ όμως απέκρουσε. Οι Φορμπς (25') και Τρεσόλντι (27') δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Κεν, ενώ στο 30', ο Τζόλης βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ με ένα σουτ από καλό σημείο, αλλά ο Ντάιερ τον σταμάτησε.

Ωστόσο, τη λύση έδωσε τη λύση στους γηπεδούχους δύο λεπτά αργότερα ο Τρεσόλντι, μετά τη φοβερή κάθετη του Βανάκεν, για να έρθει στο 39' ο Ονιεντίκα να γράψει το 2-0, έπειτα από το γύρισμα του Φορμπς.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τους Μονεγάσκους στο 42', όταν ο Βανάκεν με ένα υπέροχο σουτ πέτυχε το τρίτο γκολ για την Μπριζ.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισαν οι γηπεδούχοι και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έκαναν ότι ήθελαν τη Μονακό. Στο 53' ο Τζόλης έδωσε στον Φόρμπς, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Στο 53' ο Τζόλης έδωσε στον Φόρμπς, η μπάλα όμως πέρασε πάνω από την εστία, ενώ στο 75', ο Σέις βρήκε τον Μαμαντού Ντιανκόν και εκείνος με τη σειρά του τετραπλασίασε τα τέρματα για τους Βέλγους. Ο Ανσού Φατί στο 2ο λεπτό τον καθυστερήσεων βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Κοπεγχάγη - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Την ίδια ώρα, η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου φιλοξένησε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Telia Parken. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό, όταν ο Ασουρί έκανε το γύρισμα από αριστερά, βρήκε τον Λάρσον και εκείνος έστειλε την μπάλα στην εστία για το 1-0.

Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις κύλησαν τα υπόλοιπα λεπτά, όταν στο 43' ο Γιουσουφά Μουκοκό βρέθηκε πολύ κοντά στο 2-0, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Φλέκεν.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είχε μία καλή ευκαιρία στο 61' με τον Μπεν Σεγκίρ, ο οποίος σούταρε από την άκρη της περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι.

Στο 82', ο Γκριμάλντο με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία και έφερε το ματς στα ίσα. Ωστόσο η χαρά της Λεβερκούζεν κράτησε για λίγο και αυτό γιατί πέντε λεπτά αργότερα ο Σίλβα με κεφαλιά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κοπεγχάγη.

Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει, καθώς ο Χατζηδιάκος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του και έκανε το 2-2.