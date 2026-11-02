Απασφάλισε ο Μπρινιόλι για την ευχή θανάτου στον γιο του στα social media: «Δεν θα μείνω σιωπηλός» - iefimerida.gr

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι ξέσπασε μέσω των social media, δημοσιοποιώντας ένα σοκαριστικό σχόλιο στο Instagram που ευχόταν τον θάνατο του παιδιού του.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τα social media μετατρέπονται σε σκηνικό... ανθρωποφαγίας και οι αθλητές λαμβάνουν απαράδεκτα μηνύματα που αφορούν είτε τους ίδιους είτε τις οικογένειές τους. Ένα διαχρονικό θέμα που έκανε την εμφάνισή του και στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

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«Να σου πεθάνει το παιδί ρε...» -Το σχόλιο στο Instagram

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ και την επόμενη του αγώνα, ο γκολκίπερ της «Ένωσης» δημοσιοποίησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ένα απαράδεκτο σχόλιο που δέχθηκε στα social media και αφορούσε το παιδί του.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε screenshot ένα συγκεκριμένο σχόλιο, στο οποίο ένας χρήστης του Instagram του έγραψε το εξής σοακριστικό: «Να σου πεθάνει το παιδί, ρε γαμ…», κάτι που όπως ήταν λογικό και επόμενο, προκάλεσε την «έκρηξη» του Μπρινιόλι.

To story του Μπρινιόλι στους επίσημους λογαριασμούς του στο Instagram

Μπρινιόλι: «Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ποδόσφαιρο»

Ο Ιταλός πορτιέρε δεν άφησε το απαράδεκτο αυτό γεγονός να… περάσει έτσι και προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση: «Το να εύχεσαι τον θάνατο του παιδιού κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία οπαδική προτίμηση, καμία αντιπαλότητα και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογήσουν τέτοιες εκφράσεις.

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Ούτε στον αθλητισμό ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θα μείνω σιωπηλός», ήταν και τα λόγια του Μπρινιόλι ο οποίος απασφάλισε και ξέσπασε για την σοκαριστική ευχή θανάτου του μικρού του παιδιού.