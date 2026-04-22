Μπράιτον-Τσέλσι 3-0: Μυθική τριάρα των «γλάρων» που προσπέρασαν τους «μπλε» στην Premier League - iefimerida.gr

Η ισοπεδωτική Μπράιτον διέλυσε την Τσέλσι με 3-0, στην 34η αγωνιστική της Premier League.

Με το πρώτο γκολ να μπαίνει μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και τα άλλα δύο να έρχονται ως… κερασάκι στο δεύτερο μέρος, οι «γλάροι» ήταν μαγευτικοί απέναντι στην Τσέλσι.

Με μία νίκη που είναι υπερπολύτιμη, μιας και πλέον η Μπράιτον προσπέρασε τους «μπλε» στη βαθμολογία, ούσα στην 6η θέση με διαφορά δύο βαθμών.

Γκολ με τη… σέντρα για την Μπράιτον κόντρα στην Τσέλσι

Ο Φέρντι Καντιόγλου πήρε το ριμπάουντ, μετά από ένα κακό διώξιμο στην περιοχή της Τσέλσι και μόλις στο 3ο λεπτό, πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Premier League, για να ανοίξει το σκορ.

Με το παιχνίδι να συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο και την Τσέλσι να μην μπορεί να βρει χώρους για να απειλήσει. Ίσα ίσα που η Μπράιτον ήταν αυτή, η οποία θα μπορούσε να σκοράρει και δεύτερο γκολ. Κάτι τέτοιο συνέβη, αλλά στο δεύτερο μέρος.

Ο Γουέλμπεκ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Μπράιτον

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να… σφυροκοπούν την Τσέλσι, μέχρι εκείνη να βγει νοκ άουτ. Το δεύτερο γκολ ήρθε από μία αντεπίθεση στο 52', όταν και ο Χίσελγουντ με διαγώνιο σουτ σκόραρε για το 2-0.

Οι φίλοι της Μπράιτον το έριξαν στο… τραγούδι, με ειρωνείες προς τον Ροσενιόρ. Για να έρθει ο Ντάνι Γουέλμπεκ και να δώσει τη χαριστική βολή. Ο σέντερ φορ των «γλάρων» εκτέλεσε στο 91' για το 3-0 και μία εμφατική νίκη με τεράστια βαθμολογική αξία.