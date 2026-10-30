Μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη επιστροφή ο Στέφανος Τζίμας -«Ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά μαζί μας», λέει ο Χίρτσελερ - iefimerida.gr

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, με τον Έλληνα επιθετικό να είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό και να επιστρέψει στην δράση με την Μπράιτον.

Η επιστροφή του Στέφανου Τζίμα στα γήπεδα δεν θα αργήσει! Ο νεαρός Έλληνας σέντερ φορ είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο τον Δεκέμβριο του 2025, με αποτέλεσμα να τεθεί στα «πιτς» για διάστημα μεγαλύτερο των 10 μηνών.

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Ωστόσο, μοιάζει έτοιμος να το αφήσει... πίσω του. Ο Τζίμας έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις με την Κ21 της Μπράιτον και υπάρχει αισιοδοξία πως από την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα της πρώτης ομάδας.

Αποθέωσε τον Στέφανο Τζίμα για την νοοτροπία του ο Φάμπιαν Χίρτσελερ

«Το σημαντικό είναι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδό του. Δεν θέλουμε να βιαστούμε. Πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται και να δείξουμε υπομονή. Ο Στέφανος, όμως, έχει απίστευτη νοοτροπία. Έχει τη νοοτροπία νικητή και γι’ αυτό ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά στην ομάδα».

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«Ξέρω ότι θέλει να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όλοι γνωρίζουμε πως μπορεί να γίνει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Το έχει αποδείξει και πριν από τον τραυματισμό του, ακόμη και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής, αλλά σε αυτόν τον χρόνο έδειξε ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζουμε να μπορέσει να συνεισφέρει στις εμφανίσεις μας το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός.