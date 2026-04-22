Μπουφόν: «Εγώ κάρφωσα στον διαιτητή την κουτουλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι» - iefimerida.gr

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στον Guardian πως αυτός ήταν που «κάρφωσε» στον διαιτητή την κουτουλιά του Ζιντάν.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας θυμήθηκε τη θρυλική αυτή νύχτα που η Ιταλία κατέκτησε στα πέναλτι το Μουντιάλ κόντρα στη Γαλλία και φυσικά δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στο επεισόδιο του Ζινεντίν Ζιντάν και στην κουτουλιά του στον Μάρκο Ματεράτσι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Τζιανλουίτζι Μπουφόν: «Λυπήθηκα για τον Ζιντάν»

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως το συγκεκριμένο περιστατικό τον τάραξε αρκετά, αφού γνώριζε πως ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γάλλου και τον στεναχώρησε ιδιαίτερα που αυτός ήταν ο τρόπος που τελείωσε.

«Ήταν δικό μου λάθος» είπε ο Μπουφόν γελώντας. «Βρισκόμουν περίπου 15 μέτρα μακριά και άκουσα τον ήχο της κίνησης. Ο βοηθός διαιτητή δεν είδε τίποτα. Ο μόνος που το αντιλήφθηκε ήμουν εγώ. Έτρεξα προς τον διαιτητή και τον βοηθό του για να τραβήξω την προσοχή τους. Ο Ματεράτσι ήταν στο έδαφος, ο Ζιντάν ακίνητος, εγώ διαμαρτυρόμουν και το παιχνίδι διακόπηκε. Ήμουν ταραγμένος και διχασμένος. Ήξερα ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ζιντάν και ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους και πιο κομψούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Λυπήθηκα που τελείωσε έτσι για εκείνον».

Σε ερώτηση που του έγινε για το αν το συζήτησε ποτέ το περιστατικό με τον Ζιντάν, η απάντηση ήταν αρνητική. «Δεν μιλήσαμε ποτέ γι’ αυτό», λέει. «Προφανώς έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή σχέση, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν ήθελα ποτέ να το θίξω από σεβασμό. Είναι ένας πρωταθλητής που έχει κερδίσει τα πάντα, αλλά πιστεύω πως βαθιά μέσα του αυτό παραμένει μια επώδυνη στιγμή και γι’ αυτό δεν ήθελα να του το θυμίσω».