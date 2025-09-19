Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απολογείται για ανάρτηση στο TikTok εις βάρος γυναίκας με τραυλισμό - iefimerida.gr

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ζήτησε συγγνώμη έπειτα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του συλλόγου στο TikTok το οποίο φαινόταν να κοροϊδεύει μία γυναίκα με τραυλισμό.

Το βίντεο έδειχνε την influencer Jessie Yendle να αγωνίζεται να προφέρει έναν ήχο καθώς τραυλίζει, με το απόσπασμα να επαναλαμβάνεται για να δώσει στη συνέχεια τη θέση του σε γνωστό TikTok dance κομμάτι, το οποίο συνόδευε πλάνα του Serhou Guirassy. Παρόμοιο βίντεο δημοσίευσε και η διοργανώτρια τριάθλου Ironman και το απέσυρε στη συνέχεια αναφέροντας ότι «λυπάται πραγματικά». Παράλληλα επικοινώνησε με την Yendle για να της ζητήσει συγγνώμη.

Και η Ντόρτμουντ που δημοσίευσε το βίντεο στις αρχές Αυγούστου, το κατέβασε αφού επικοινώνησε μαζί της το BBC. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση πρόθεσή μας να φέρουμε κανέναν σε δύσκολη θέση, να προσβάλουμε ή να επιτεθούμε σε κάποιον», ανέφερε σε ανακοίνωση. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος κάλεσε την influencer σε αγώνα του Champions League.

Η Yendle δήλωσε ότι ήταν «βαθιά σοκαρισμένη και πληγωμένη» από τα βίντεο. «Ως κάποια που χρησιμοποίησε με θάρρος την πλατφόρμα της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το τραυλισμό, το να σε κοροϊδεύουν με τόσο σκληρό και δημόσιο τρόπο δεν είναι μόνο προσωπικά οδυνηρό, αλλά και εξαιρετικά απογοητευτικό», δήλωσε εκπρόσωπός της.

Η influencer που δείχνει πώς είναι η ζωή με προβλήματα στην ομιλία

Η 30χρονη Yendle, που έχει πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω του τραυλισμού της. Δημοσιεύει βίντεο στα οποία δείχνει πόσο δύσκολες μπορεί να είναι απλές πτυχές της καθημερινότητας για τα άτομα με τραυλισμό, όπως για παράδειγμα να κάνουν μία παραγγελία.

Στο παρελθόν μάλιστα αποκάλυψε ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια συνέντευξη για τη «δουλειά των ονείρων» της στο Λονδίνο καθώς επί 20 λεπτά προσπαθούσε απλώς να πει το όνομά της.

Η influencer ζητά επίσης την εισαγωγή ενός παγκόσμιου συμβόλου για να βοηθήσει τους περίπου 450.000 ανθρώπους του Ηνωμένου Βασιλείου με προβλήματα ομιλίας.

Πηγή: BBC