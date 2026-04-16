Ο Μπόρις Μπέκερ κατακεραυνώνει τον Τσιτσιπά: Απορώ μαζί του, αρνείται να κάνει κάτι με τον πατέρα του - iefimerida.gr

Μία τεράστια μορφή του τένις, ο Μπόρις Μπέκερ, ρωτήθηκε για την πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά την τελευταία διετία και δεν μάσησε τα λόγια του.

Ο Γερμανός θρύλος άφησε αιχμές για τις επιλογές του και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι επιμένει να προπονείται με τον πατέρα του.

«Αναρωτιέμαι πότε θα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα στην επαγγελματική του ζωή. Είναι ακόμα αρκετά νέος για να το κάνει, αν αυτό θέλει» έγραψε, και πρόσθεσε:

«Με εκπλήσσει το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο του τένις μπορούν να δουν τι συμβαίνει στον Στέφανο και εκείνος εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να κάνει κάποια κίνηση στο θέμα του πατέρα του και της ανάγκης του για αλλαγή σε επίπεδο τένις. Είναι σαν να τα παράτησε και να μην τον νοιάζει πια. Πριν από λίγο καιρό έπαιζε σε τελικούς Grand Slam. Είναι απίστευτο».