Μπορεί να γίνει ο Ολυμπιακός... Σοσιεδάδ; Η πρώτη απάντηση ήρθε στη Βρετάνη! - iefimerida.gr

Είναι σε θέση ο Ολυμπιακός που χτίζει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αποδώσει το ποδόσφαιρο που παρουσίαζε η Ρεάλ Σοσιεδάδ στα χρόνια που βρισκόταν στο τιμόνι της ο Βάσκος τεχνικός;

Μπορεί η... χρυσόσκονη που σκέπασε τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το βράδυ της Τετάρτης να ανέδειξε ως μείζον ποδοσφαιρικό event της συγκεκριμένης μέρας την αναμέτρηση της συγκλονιστικής ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ, ωστόσο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεν που προηγήθηκε χρονικά προσφέρεται για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

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Προφανώς η συγκομιδή των δέκα βαθμών που μετρούν οι «ερυθρόλευκοι» στα μισά της διαδρομής της League Phase του Europa League (έχοντας μάλιστα ξεμπερδέψει με δύο εξαιρετικά δύσκολα ταξίδια στη Γαλλία) τους θέτει για τα καλά σε τροχιά εξασφάλισης της απ' ευθείας πρόκρισης στους «16».

Είναι αυτονόητο, επίσης, ότι ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός των Πειραιωτών δεν θα τολμούσε να διανοηθεί μέσα Σεπτεμβρίου ότι η αγαπημένη του ομάδα θα συγκαταλεγόταν δύο μήνες αργότερα στα μεγάλα φαβορί για την εξασφάλιση μιας εκ των οκτώ πρώτων θέσεων της βαθμολογίας.

Οι προοπτικές εξέλιξης του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ

Όλα αυτά τα προφανή κέρδη, ωστόσο, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, όσο οι προοπτικές εξέλιξης που έχει ο Ολυμπιακός στο χορτάρι στα χέρια του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η πρόσληψη του Βάσκου, ιδιαίτερα οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» που παρακολουθούν στενά τα δρώμενα στη La Liga, αναρωτιόντουσαν αν θα μπορούσε ποτέ ο Ολυμπιακός να φτάσει στα επίπεδα ποδοσφαιρικού θεάματος που παρουσίαζε η Ρεάλ Σοσιεδάδ στα χρόνια που εργαζόταν ο διάδοχος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Σαν Σεμπαστιάν.

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Μια πρώτη απάντηση δόθηκε στην εκκίνηση της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» στο Roazhon Park. Για πρώτη φορά εδώ και μήνες είδαμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να συνδυάζονται με κινηματογραφική ταχύτητα, να πνίγουν τους αντιπάλους τους με το πρέσινγκ τους και να παράγουν φάσεις... βγαλμένες από το μπλοκάκι του προπονητή τους. Δεν κράτησε πολύ το συγκεκριμένο «ποδοσφαιρικό απόσπασμα» αλλά δεδομένα έκανε τους φίλους των Πειραιωτών να κλείσουν τα μάτια και να... ταξιδέψουν στο μέλλον.

Τα εργαλεία που χρειάζεται ο Αλγκουαθίλ για έναν νέο Ολυμπιακό

Αυτό που διαπιστώσαμε λοιπόν με τα ίδια μας τα μάτια παρακολουθώντας τη δεύτερη φετινή αναμέτρηση της ομάδας του Ιμανόλ επί γαλλικού εδάφους, είναι ότι στο μυαλό του Βάσκου είναι να παρουσιάσει μια... ερυθρόλευκη εκδοχή της Σοσιεδάδ.

Τέτοιου είδους «θαύματα», βέβαια, δεν υλοποιούνται από τη μια μέρα στην άλλη, πολύ περισσότερο μεσούσης μιας αγωνιστικής περιόδου με τόσες διαδοχικές επίσημες και άκρως απαιτητικές υποχρεώσεις. Επίσης ο Αλγκουαθίλ καλείται να υλοποιήσει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο βασιζόμενος σε υλικά που ταίριαζαν περισσότερο στο μοντέλο που υπηρετούσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Εμφανίστηκε για λίγο στην ενδεκάδα ο ανέτοιμος ακόμη Λίον Μπέιλι και το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» απέκτησε ξεχωριστές ποδοσφαιρικές πινελιές. Το γεγονός, μάλιστα, ότι συνυπήρξε στο βασικό σχήμα με δύο επίσης τεχνίτες συμπαίκτες του (όπως ο Φορτούνης και ο Σα) συνέβαλε στο να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός ένα τόσο ελκυστικό πρόσωπο.

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Όταν ο Ιμανόλ αποκτήσει τα απαιτούμενα εργαλεία κυρίως στα άκρα, όταν επιστρέψει με το καλό ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (ή αποκτηθεί ένα σέντερ φορ ανάλογου επιπέδου) κι όταν ο Ισπανός θα έχει το χρόνο να δουλέψει το οικοδόμημά του σε νορμάλ συνθήκες, χωρίς να επιβαρύνεται με το «πρέπει» των αποτελεσμάτων, ενδεχομένως και να μας παρουσιάσει την πιο θεαματική εκδοχή του Ολυμπιακού που θα έχουμε δει στη σύγχρονη ιστορία του!