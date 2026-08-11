Μπορεί ο Γιόκιτς να έρθει στον Παναθηναϊκό; - iefimerida.gr

Η αποκάλυψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την προσπάθεια απόκτησης του Νίκολα Γιόκιτς προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρο το μπασκετικό στερέωμα, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να παραδέχεται στη συνέντευξή του στους EURO INSIDERS ότι ο Σέρβος σούπερ σταρ αποτελεί ένα μεγάλο του όνειρο.

Ο Γιαννακόπουλος αποκάλυψε πως επιχείρησε να κάνει πραγματικότητα τη μεγαλύτερη ίσως μεταγραφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καταθέτοντας πρόταση που αφορούσε ακόμη και την εξαγορά του τελευταίου χρόνου του συμβολαίου του Γιόκιτς με τους Ντένβερ Νάγκετς. Η απόπειρα δεν καρποφόρησε, ωστόσο ο ίδιος άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει το επόμενο καλοκαίρι.

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