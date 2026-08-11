Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 3-2 (παρ.): Οι Νορβηγοί... ξανάρχονται μέσω θρίλερ και περιμένουν Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν - iefimerida.gr

Η Μπόντο Γκλιμτ χρειάστηκε παράταση, αλλά πέρασε την Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ σε ένα απίθανο παιχνίδι και περιμένει τον Ολυμπιακό ή τη Ναϊμέγκεν στα playoffs του Champions League.

Η Μπόντο Γκλιμτ θέλει να επιστρέψει στο Champions League και είναι... ακόμα ζωντανή, μετά από θρίλερ! Οι Νορβηγοί, που πέρσι ήταν η έκπληξη της διοργάνωσης, νίκησαν 3-2 την Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ στην παράταση και προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 5-4 μετά το 2-2 του Βελγίου.

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Τώρα, η Μπόντο κοιτάζει... Ολλανδία για να μάθει αν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ή τη Ναϊμέγκεν στα playoffs του Champions League.

Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Υπεροχή των Νορβηγών, αλλά χωρίς γκολ στο πρώτο μέρος

Η Μπόντο Γκλιμτ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, πήρε από νωρίς τον έλεγχο και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της. Οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν με μεγαλύτερη άνεση την μπάλα και δημιούργησαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή καταγράφηκε στο 12ο λεπτό, όταν ο Όλα Μπρίνχιλντσεν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στη μικρή περιοχή μετά από σέντρα, όμως η κεφαλιά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

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Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ απάντησε στο 30', με τον Πρόμις Ντέιβιντ να βγαίνει απέναντι από τον Χάικιν έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα. Το τελείωμά του, ωστόσο, δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα των Νορβηγών, ο οποίος μπλόκαρε.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, η Μπόντο είχε ακόμη μία ευκαιρία. Στο 45+2', ο Πάτρικ Μπεργκ έγινε αποδέκτης μιας βαθιάς μεταβίβασης και επιχείρησε σουτ από τα όρια της περιοχής, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Εναλλαγές συναισθημάτων και θρίλερ μέχρι το φινάλε

Η Μπόντο συνέχισε να ψάχνει το γκολ και μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια. Στο 49', ο Φρέντρικ Μπιόρκαν προσπάθησε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση με σέντρα, όμως η προσπάθειά του δεν είχε την απαιτούμενη ακρίβεια και η καλά οργανωμένη άμυνα των Βέλγων δεν ανησύχησε.

Δύο λεπτά αργότερα, πάντως, οι γηπεδούχοι βρήκαν αυτό που αναζητούσαν. Ο Γενς Χάουγκε δημιούργησε τις προϋποθέσεις και μοίρασε στον Όλε Μπλόμπεργκ, ο οποίος κοντρόλαρε έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα μέσω του δοκαριού στα δίχτυα για το 1-0.

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Σταδιακά οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τις γραμμές τους και άρχισαν να διεκδικούν με μεγαλύτερες αξιώσεις την ισοφάριση. Η αντίδρασή τους απέδωσε καρπούς στο 62', όταν ο Γκιγιέρμε Σμιθ εκτέλεσε άμεσα μετά από γρήγορη μεταβίβαση και με εντυπωσιακό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» για το 1-1.

Η Μπόντο δεν πτοήθηκε και συνέχισε να πιέζει, αναζητώντας ξανά το προβάδισμα. Η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 76', με τον Χάουγκε να βρίσκεται απέναντι σε κενή εστία και να γράφει το 2-1.

Οι Βέλγοι έδειχναν να έχουν χάσει τη φρεσκάδα τους και η Μπόντο έμοιαζε να κρατά τη νίκη στα χέρια της. Ωστόσο, στο 88' η Ουνιόν κατάφερε να επιστρέψει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Φουσεϊνί, ο Χαϊκίν διαμόρφωσε το 2-2, χαρίζοντας δραματικό χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, που οδήγησε το ζευγάρι στην παράταση. Στο 97', οι Βέλγοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Πέρε.

Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ο Χέλμερσεν έστειλε τους Νορβηγούς στην επόμενη φάση

Η Μπόντο Γκλιμτ διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στην παράταση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την πίεσή της. Οι Νορβηγοί δεν σταμάτησαν να τρέχουν, πίεζαν ψηλά την αντίπαλη άμυνα και είχαν σταθερά την μπάλα στα πόδια τους.

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Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν αρκετές προϋποθέσεις για το πολυπόθητο γκολ, με τον Χάουγκε να βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων επιθετικών ενεργειών τους. Από την άλλη, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, αμυνόταν με όλες της τις δυνάμεις και για μεγάλο διάστημα κατάφερνε να κρατήσει το 2-2.

Η πίεση της Μπόντο, ωστόσο, απέδωσε καρπούς λίγο πριν οδηγηθεί το παιχνίδι στο φινάλε. Στο 117ο λεπτό, ο Χέλμερσεν με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2, προκαλώντας ξέσπασμα στις τάξεις των Νορβηγών και χαρίζοντας στην ομάδα του μια δραματική νίκη και μαζί το εισιτήριο για την επόμενη φάση.