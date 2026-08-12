Ούτε σε... ερασιτεχνικό: Η Μπόκα Τζούνιορς έκανε σέντρα σε δυο ημίχρονα -Μέχρι και ο διαιτητής δεν κατάλαβε τι έγινε [βίντεο] - iefimerida.gr

Σκηνικό που δεν άργησε να γίνει viral στην Αργεντινή, με τη Μπόκα Τζούνιορς να κάνει σέντρα δύο φορές στον αγώνα με τη Ρεκολέτα και κανείς να μην παίρνει χαμπάρι το λάθος.

Ένα απίστευτο περιστατικό, από αυτά που δύσκολα συναντά κανείς σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σημειώθηκε στον αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς με τη Ρεκολέτα. Η ομάδα του Μπουένος Άιρες έκανε τη σέντρα όχι μόνο στην έναρξη του αγώνα, αλλά και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, με το λάθος να περνά απαρατήρητο όχι μόνο από τους παίκτες, αλλά και από τον διαιτητή.

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Η απίθανη… διπλή σέντρα που μπέρδεψε τους πάντες

Ποιος είπε ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν στιγμές που μπορεί να υπάρξει το απόλυτο μπέρδεμα; Το παιχνίδι της Μπόκα Τζούνιορς με τη Ρεκολέτα για τη φάση των «16» του Copa Sudamericana προσέφερε μία από αυτές, με ένα περιστατικό που δύσκολα θα ξεχαστεί. Το παιχνίδι είχε μόλις επιστρέψει από την ανάπαυλα και οι δύο ομάδες ετοιμάζονταν να συνεχίσουν τη μεταξύ τους «μονομαχία».

Όλα έμοιαζαν απολύτως φυσιολογικά, μέχρι τη στιγμή που η Μπόκα πήρε θέση για τη σέντρα. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό… πρόβλημα. Οι γηπεδούχοι είχαν κάνει ήδη τη σέντρα στην έναρξη του πρώτου ημιχρόνου!

Παρά το γεγονός ότι κανονικά η επανέναρξη θα έπρεπε να γίνει από την άλλη πλευρά, η Μπόκα ήταν εκείνη που έβαλε ξανά την μπάλα στο παιχνίδι. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν πως κανείς δεν σταμάτησε τη διαδικασία.

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Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Πιέρο Μάσα, δεν αντιλήφθηκε εκείνη τη στιγμή το λάθος, ενώ ούτε οι ποδοσφαιριστές της Μπόκα αντέδρασαν. Το ίδιο συνέβη και με τους παίκτες της Ρεκολέτα, οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να απορήσουν για το γεγονός ότι οι αντίπαλοί τους πήραν ξανά την πρώτη κατοχή.

Έτσι, σε μία πραγματικά σπάνια περίπτωση, η ίδια ομάδα έκανε τη σέντρα και στα δύο ημίχρονα, χωρίς το παιχνίδι να διακοπεί και χωρίς να υπάρξει άμεση αντίδραση από κανέναν από τους πρωταγωνιστές.

Ο Παρέδες έριξε το... μπαλάκι στον διαιτητή

Το viral ποδοσφαιρικό συμβάν απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν ο αρχηγός της Μπόκα, Λέαντρο Παρέδες, ρωτήθηκε για το τι είχε συμβεί. Ο έμπειρος μέσος παραδέχθηκε ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν αντιληφθεί πως υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, ωστόσο ακολούθησαν την οδηγία που είχαν λάβει από τον διαιτητή.

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«Το αντιληφθήκαμε, ναι. Όμως ο διαιτητής είπε ότι η Μπόκα θα έκανε τη σέντρα στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και έτσι την κάναμε εμείς…», εξήγησε χαρακτηριστικά ο Παρέδες.Μία δήλωση που ουσιαστικά έκανε το ήδη παράξενο περιστατικό ακόμη πιο… απίστευτο, καθώς αποδεικνύει ότι η σύγχυση είχε επηρεάσει όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Μπόκα έκανε την ανατροπή και πήρε μεγάλο προβάδισμα

Αν το περιστατικό με τη σέντρα ήταν αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις, η Μπόκα είχε φροντίσει να κάνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη δουλειά που χρειαζόταν, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας.

Η Ρεκολέτα μπήκε πιο αποφασιστικά στην αναμέτρηση και κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους από πολύ νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Ρίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στη Μπόκα.

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Η αντίδραση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήρθε μετά την ανάπαυλα. Η ομάδα του Βάσκο Αρουαμπαρένα επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με διαφορετικό πρόσωπο και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να αλλάξει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης.

Στο 49ο λεπτό, ο Ασκασιμπάρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη. Η ισοφάριση έδωσε επιπλέον ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν να πιέζουν αναζητώντας την ολική ανατροπή.

Αυτή δεν άργησε να έρθει. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Ντελγάδο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ολοκλήρωσε την ανατροπή για τη Μπόκα, γράφοντας το 2-1.

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Οι γηπεδούχοι είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο και έψαχναν ένα ακόμη γκολ που θα τους έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια ενόψει της ρεβάνς. Το βρήκαν στο 62ο λεπτό, όταν ο Φλόρες διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπόκα Τζούνιορς απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα δύο τερμάτων ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης, έχοντας πλέον τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ρεβάνς με τη Ρεκολέτα είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/08, 01:00), με τη Μπόκα να καλείται να υπερασπιστεί το 3-1 και να «σφραγίσει» την πρόκρισή της.