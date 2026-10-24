Μπόγρης για στημένα στο μπάσκετ: «Πέσατε να με φάτε τότε, τώρα είμαι καλός;» - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Μπόγρης σχολίασε τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, με την υπόθεση των στημένων, μεμια ανάρτηση στα social media.



Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, έδωσε τη δική του απάντηση στην αποκάλυψη ότι υπήρχε εντολή το 2019 για να γίνει διακοπή του συμβολαίου του όταν έπαιζε στον Προμηθέα Πατρών, αλλά και σε μια αναίτια τεχνική ποινή που είχε δεχθεί σε αγώνα εναντίον της ΑΕΚ στις 30 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, με τον Παπαπέτρου να είναι μέλος της διαιτητικής τριάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μπόγρης ανέβασε μια φωτογραφία στο πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα κι έγραψε: «Πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πέσατε να με φάτε τότε, τι έγινε τώρα; Είμαι καλός τελικά;».

Στήριξη Μπόγρη σε Φασούλα, που ήταν εκλογικός αντίπαλος του Λιόλιου για την προεδρία της ΕΟΚ

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπόγρης εκφράζει με σχόλιό του την στήριξή του στον Παναγιώτη Φασούλα που ήταν εκλογικός αντίπαλος του Βαγγέλη Λιόλιου στις τελευταίες εκλογές για την προεδρία της ΕΟΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μαζί σου μεγάλε Παναγιώτη Φασούλα για λόγους ξεκάθαρους. Για αρχή οι αξίες και το όραμα σου. Ένα όραμα που μόνο στην ιβηρική έχω δει. Εν συνεχεία η τεχνογνωσία σου, που είσαι κομμάτι της απο την πρώτη μέρα και απο την σωστή μεριά, των αποδυτηρίων. Γιατί ξεχνάμε ότι οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές (εσύ το ξέρεις, ήσουν ένας απο αυτούς). Αλλά πιο σημαντικό απ’ όλα η ενότητα, που θα έρθει απο ρομαντισμό, αγάπη για το άθλημα, συναισθήματα και θέληση εξέλιξης, όχι απο κάποιο payroll εγωιστών πρωταγωνιστών όπως τώρα, ίδιων πρωταγωνιστών με το 2010 όταν η προσπάθεια του συνδέσμου παικτών για στοιχειώδη δικαιώματα έπιασε πάτο. Πάμε μπροστά παρακαλω γιατί #πρωτα_το_μπασκετ», έγραψε χαρακτηριστικά.