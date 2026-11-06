 Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στους φίλους του Παναθηναϊκού για Θεσσαλονίκη, μόνο με οπαδούς του Ηρακλή το Καυτανζόγλειο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στους φίλους του Παναθηναϊκού για Θεσσαλονίκη, μόνο με οπαδούς του Ηρακλή το Καυτανζόγλειο

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό για αγώνα με τον Βόλο
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό για αγώνα με τον Βόλο / Φωτογραφία: ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ / Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αρνητική ήταν η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. για την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο για το ματς με τον Ηρακλή.

Χωρίς τον κόσμο του θα παίξει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη, όπου θα αντιμετωπίσει στο «Καυτανζόγλειο» τον Ηρακλή την Κυριακή 8/11 (17:30) για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν αρνητική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά και οι ομάδες, είχαν συμφωνήσει να υπάρξει μετακίνηση φιλάθλων στα δύο μεταξύ τους ματς.

Έτσι, οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει 1.000-1.500 εισιτήρια, όμως η απόφαση των Αρχών δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.

Γιατί έβαλε «μπλόκο» η ΕΛ.ΑΣ.

Το σκεπτικό της Αστυνομίας έχει να κάνει με την προβληματική κατάσταση του γηπέδου, την έλλειψη υποδομών, το πάρκινγκ και όχι μόνο.

Έτσι, αναμένεται το «μπλόκο» να ισχύσει όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίσταση, αλλά για όλα τα εντός έδρας ματς του Ηρακλή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Παναθηναϊκός Ηρακλής οπαδοί ΕΛΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ