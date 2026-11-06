Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στους φίλους του Παναθηναϊκού για Θεσσαλονίκη, μόνο με οπαδούς του Ηρακλή το Καυτανζόγλειο - iefimerida.gr

Αρνητική ήταν η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. για την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο για το ματς με τον Ηρακλή.

Χωρίς τον κόσμο του θα παίξει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη, όπου θα αντιμετωπίσει στο «Καυτανζόγλειο» τον Ηρακλή την Κυριακή 8/11 (17:30) για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν αρνητική.

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Οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά και οι ομάδες, είχαν συμφωνήσει να υπάρξει μετακίνηση φιλάθλων στα δύο μεταξύ τους ματς.

Έτσι, οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει 1.000-1.500 εισιτήρια, όμως η απόφαση των Αρχών δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.

Γιατί έβαλε «μπλόκο» η ΕΛ.ΑΣ.

Το σκεπτικό της Αστυνομίας έχει να κάνει με την προβληματική κατάσταση του γηπέδου, την έλλειψη υποδομών, το πάρκινγκ και όχι μόνο.

Έτσι, αναμένεται το «μπλόκο» να ισχύσει όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίσταση, αλλά για όλα τα εντός έδρας ματς του Ηρακλή.