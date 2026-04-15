Μπλεξίματα για τον Μέσι: Κατηγορείται για απάτη και αθέτηση συμφωνίας - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή στις ΗΠΑ, έπειτα από καταγγελία για απάτη και παραβίαση συμβολαίου.
Η υπόθεση αφορά δύο φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής Αργεντινής απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο το 2025, για τις οποίες η εταιρεία διοργάνωσης VID υποστηρίζει πως κατέβαλε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα, με βασικό όρο τη συμμετοχή του Μέσι για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
Διαβάστε εδώ για την υπόθεση του Μέσι.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο