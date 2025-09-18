Η συγκλονιστική εξομολόγηση του θρύλου του τένις Μπιορν Μποργκ -Τα ναρκωτικά, ο παραλίγο θάνατος και ο καρκίνος - iefimerida.gr

Ο θρύλος του τένις, Μπιορν Μποργκ, μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή του με καρκίνο, τη χρήση ναρκωτικών και τον παραλίγο θάνατό του.

Ο 69χρονος Σουηδός, που κατέκτησε 11 Grand Slam και πέντε συνεχόμενους τίτλους στο Wimbledon, είχε κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τώρα κυκλοφορεί μια αποκαλυπτική αυτοβιογραφία με τίτλο Heartbeats, η οποία περιλαμβάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την ξέφρενη ζωή του και τη διάγνωση με έναν «εξαιρετικά επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπιορν Μποργκ: Η διάγνωση με καρκίνο

Ο Μποργκ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πέρυσι και η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση. Περιγράφει τον εαυτό του ως κάποιον που «ζει μέρα με τη μέρα και χρόνο με τον χρόνο» και παραδέχεται ότι η διάγνωση είναι «ψυχολογικά δύσκολη».

«Μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό», δήλωσε ο Μποργκ σε συνέντευξή του στο BBC Breakfast.

«Μου είπε ότι έχεις αυτά τα κοιμισμένα καρκινικά κύτταρα [και] θα είναι μια μάχη στο μέλλον».

Ο Μπιορν Μποργκ σήμερα / Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάθε έξι μήνες πηγαίνω και κάνω εξετάσεις. Έκανα την τελευταία μου εξέταση πριν από δύο εβδομάδες. Είναι κάτι που πρέπει να ζω με αυτό», πρόσθεσε.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του, ο Μποργκ λέει ότι ο καρκίνος βρίσκεται «στο πιο προχωρημένο στάδιό του» και τον αντιμετωπίζει σαν να παίζει «έναν τελικό στο Wimbledon».

Ο Μποργκ ήταν παγκόσμιος celebrity και το μεγαλύτερο όνομα στο τένις μέχρι που ξαφνικά στα 25 του, στο απόγειο της καριέρας του, σταμάτησε.

Το τέλος της καριέρας του και τα ναρκωτικά

«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πόσο άθλια είχε γίνει η ζωή μου» λέει, αναφερόμενος στην απόφασή του να κλείσει το κεφάλαιο της καριέρας του μετά τις ήττες από τον Τζον Μακ Ένρο στους τελικούς του Wimbledon και του US Open.

Ο Μπιορν Μποργκ στα γήπεδα / Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και μετά, η ζωή του πήρε την κάτω βόλτα. Στο βιβλίο του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Την πρώτη φορά που δοκίμασα κοκαΐνη (το χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση, το 1982) πήρα το ίδιο είδος ραγδαίας έξαρσης που έπαιρνα παλιά από το τένις».

Περιγράφει επίσης τη στιγμή που κατέρρευσε πάνω σε μια γέφυρα στην Ολλανδία, υπέστη καρδιακή ανακοπή και χρειάστηκε ανάνηψη, επίσης το 1982.

«Νιώθω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να σείεται. Είναι σαν να κινούμαι στον αέρα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Πρέπει να διασχίσουμε μια γέφυρα, μια τυπική ολλανδική γέφυρα πάνω από ένα κανάλι όπου τα πλωτά σπίτια λικνίζονται. Την ώρα εκείνη βυθίζομαι στο έδαφος. Όλα μαυρίζουν και συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω. Δεν βλέπω φως ούτε την ταινία της ζωής μου να περνάει, όλα απλώς εξαφανίζονται».

«Η καρδιά μου δεν χτυπάει πια, γιατί τώρα έχει σταματήσει. Κι όμως, λίγο πριν όλα σκοτεινιάσουν, σκέφτομαι: πώς μπόρεσα να φτάσω ως εδώ;», προσθέτει ο ίδιος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπιορν Μποργκ / Φωτογραφία: AP Photo

Το βράδυ του είχε ξεκινήσει με ένα δείπνο, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε έναν θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και ναρκωτικών.

Το πάρτι έγινε στο πλαίσιο ενός τουρνουά και ο Μποργκ είπε: «Συνάντησα ανθρώπους που γνώριζα απ' έξω από τον κόσμο του τένις. Το ένα έφερε το άλλο. Προστέθηκαν ναρκωτικά, αλκοόλ και χάπια. Μετά από ένα πολύ σύντομο βράδυ, περπατούσα προς το πάρκο του τένις με τον πατέρα μου. Του είπα "νιώθω τόσο άσχημα, δεν μπορώ να παίξω". Μου απάντησε ότι θα ήταν εντάξει. Και τότε, μπαμ, κατέρρευσα».

Ο Μποργκ αναλογίζεται ότι η «μεγαλύτερη ντροπή απ’ όλες» ήταν όταν ξύπνησε στο νοσοκομειακό κρεβάτι και είδε τον πατέρα του δίπλα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν μια χαμένη δεκαετία για τον Μποργκ, ο οποίος χρειάστηκε να υποβληθεί σε πλύση στομάχου το 1989, όταν δεν μπορούσαν να τον ξυπνήσουν.

Ο Μπιορν Μποργκ / Φωτογραφία: AP Photo

Αρνείται ότι επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας και το απέδωσε σε μια «άγρια νύχτα» στην Ιταλία.

«Μόλις έβαλα τα ναρκωτικά στο στόχαστρο, ήμουν στο έλεός τους για το υπόλοιπο βράδυ», γράφει στο βιβλίο του. «Δεν μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου».

Η ανάκαμψη και η ζωή του σήμερα

Ο Μποργκ κατάφερε να σταματήσει το ποτό και τα ναρκωτικά χάρη στη βοήθεια της τρίτης συζύγου του, Πατρίσια Έστφελντ, και πλέον έχει στενή σχέση με τους δύο γιους του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος του γιος, Ρόμπιν, γεννήθηκε από τη σχέση του με το μοντέλο και τότε σύντροφό του, Γιανίκε Μπιέρλινγκ, κατά τη διάρκεια εκείνης της «χαμένης δεκαετίας».

Ο Μπιορν Μποργκ με τη Γιανίκε Μπιέρλινγκ / Φωτογραφία: AP Photo

Δεν μπορούσαν να τον φροντίσουν, και οι γονείς του Μποργκ πήραν την επιμέλεια. «Η ζωή μου ήταν μια κόλαση. Άλλοι άνθρωποι θα είχαν βάλει τέλος στη ζωή τους», γράφει για εκείνη τη σκοτεινή περίοδο.

Μέχρι τη γέννηση του δεύτερου γιου του, Λέο, το 2003, η ζωή του είχε σταθεροποιηθεί. Όπως είπε στη σουηδική AD: «Ο Λέο ζει εδώ (στη Σουηδία), αλλά παίζει τένις και ταξιδεύει πολύ. Ο Ρόμπιν έγινε 40 αυτόν τον μήνα. Έχει βάλει τη ζωή του σε τάξη, είναι μάνατζερ στο χόκεϊ επί πάγου και έχει δύο υπέροχα παιδιά. Βλεπόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θρύλος του τένις ρωτήθηκε πρόσφατα γιατί, μετά από τόσα χρόνια ιδιωτικότητας, αποφάσισε να μιλήσει για όλα.

Απάντησε ότι για εκείνον είναι σημαντικό να έχει «μια καλή αρχή και ένα καλό τέλος».