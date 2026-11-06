 Μπεσίκτας-Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83: Άνετο πέρασμα από την Πόλη με «διπλό» Βαλαντσιούνας [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μπεσίκτας-Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83: Άνετο πέρασμα από την Πόλη με «διπλό» Βαλαντσιούνας [βίντεο]

Μπεσίκτας-Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83: Άνετο πέρασμα από την Πόλη με «διπλό» Βαλαντσιούνας [βίντεο]
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με τη φανέλα της Ζάλγκιρις / Φωτογραφία: ROKAS LUKOSEVICIUS / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την έκτη της νίκη στην EuroLeague πέτυχε η Ζάλγκιρις, που πέρασε άνετα από την έδρα της Μπεσίκτας με 83-67.

Σε ένα παιχνίδι που… δεν ίδρωσε, η Ζάλγκιρις επικράτησε με 83-67 της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Λιθουανοί «καθάρισαν» από το δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και εκτόξευσαν τη διαφορά στους 14 στο κλείσιμο του ημιχρόνου, φτάνοντας ως το 31-45.

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Διαφορά που διαχειρίστηκαν με χαρακτηριστική άνεση ως το φινάλε, από τη στιγμή που η Μπεσίκτας σούταρε μόλις 6/23 τρίποντα στο ματς.

Για τη Ζάλγκιρις ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκλεισε το παιχνίδι έχοντας double double, 12 πόντων και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις ήταν πρώτος της σκόρερ με 14.

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Ενώ ο Κίναν Έβανς συνεχίζει να παίρνει χρόνο και να ανταποκρίνεται. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα, αγωνίστηκε για 17'25'' και σε αυτά τα λεπτά είχε 6 πόντους με 2/5 τρίποντα, ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 44-62, 67-83.

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