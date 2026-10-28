Μπεσίκτας-Ολυμπιακός 73-81: Όταν λείπουν οι... κοντοί του «καθαρίζουν» οι ψηλοί [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός με τους σέντερ του σε φοβερή βραδιά, παρά τις απουσίες πήρε σπουδαία νίκη (73-81) στην έδρα της Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη με απουσίες που θα λύγιζαν οποιαδήποτε ομάδα. Όχι όμως την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Πειραιώτες χωρίς τους Φουρνιέ, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ, αλλά και τον τιμωρημένο Ντόρσεϊ, πέρασαν από την έδρα της Μπεσίκτας με 81-73, έχοντας σε τρομερή βραδιά τους ψηλούς τους.

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Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν, όπως συνηθίζει, πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16 πόντους, αλλά το παιχνίδι που έκαναν οι Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν για τα… βιβλία. Ο πρώτος σκόραρε 14, ο δεύτερος 15, παίζοντας αμφότεροι από 20 λεπτά και δίνοντας τρομερές μάχες και στην άμυνα.

Πολύ γεμάτο παιχνίδι ο Τάισον Γουόρντ με 13, μαζί με 5 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες. Με απολογισμό 9/4/7 ολοκλήρωσε ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, ενώ τρομερές βοήθειες έδωσε στην άμυνα και ο Νίκος Πλώτας στα 11'21'' που πάτησε παρκέ.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε με 26 ασίστ, θυμίζοντας σε όλους τι τον χαρακτηρίζει ως ομάδα, φτάνοντας έτσι σε ρεκόρ 6-2, μαζί με Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε, ενώ ετοιμάζεται πλέον να υποδεχτεί το βράδυ της Παρασκευής (30/10) την Αρμάνι στη Sunel Arena, στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

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Μπήκε με... σερί ο Ολυμπιακός, ισορρόπησε η Μπεσίκτας

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε σερί και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά στο μαρκάρισμα του Νοουέλ, αλλά απάντησε με σερί 0-15, για να προηγηθεί με 6-15, εκμεταλλευόμενος την ικανότητα του Χολ να τελειώνει φάσεις πάνω από τη στεφάνη.

Μίλερ ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ βρήκαν και αυτοί μακρινά σουτ, για να διατηρήσουν το +9 των Πειραιωτών (16-25, 7'), με τους Τούρκους να μειώνουν όμως βρίσκοντας σκορ από τον Ντε Τζούλιους. Η Μπεσίκτας βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι, με τον Μπαρτζώκα να ψάχνει βαθιά στον πάγκο του για να ανοίξει το rotation.

Στη 2nd unit πέρασε και ο Πλώτας, που έδωσε πράγματα στην άμυνα που έδωσε πράγματα στην άμυνα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα μετά το τρίποντο του Εντζάι (28-32, 15'). Το μόνο που δεν μπορούσε να ελέγξει η ομάδα του Μπαρτζώκα ήταν τις ορέξεις του Ντε Τζούλιους, όμως η επιστροφή του ΜακΙντάιρ και οι δημιουργίες του για τον Τζόουνς, έβαλαν τους «ερυθρολεύκους» στο +6 (36-42, 20') στο ημίχρονο.

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Βγήκε νικητής με τους ψηλούς του και την άμυνά του

Η παρουσία του Γουόρντ στο παρκέ κρατούσε την άμυνα του Ολυμπιακού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν αυτήν την άμυνα την αξιοποιούσε και στο transition, ο Ολυμπιακός ήταν ασυναγώνιστος, φτάνοντας ξανά σε διψήφια διαφορά (43-54, 25'). Το σκοράρισμα του Μόργκαν ήταν αυτό που κρατούσε την Μπεσίκτας, η οποία κατάφερε να κλείσει την απόσταση προτού οι δύο ομάδες μπουν στο παρκέ για την τέταρτη περίοδο (58-61, 30').

Με τον τρόπο που εξελίχθηκε το ματς, φάνηκε πως οι δύο ομάδες θα παίξουν ντέρμπι ως το φινάλε. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να αντέξει με δίδυμο Τζόσεφ και Πλώτα στα γκαρντ, παίρνοντας από τον δεύτερο πολλά πράγματα στην άμυνα. Όχι μόνο άντεξαν, αλλά έχτισαν ξανά ένα προβάδισμα (68-76, 35'), εξ ου και έμειναν στο παρκέ περισσότερο από όσο να υπολόγιζε ο κόουτς Μπαρτζώκας στα χαρτιά.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν έχοντας να υπερασπιστούν πλεονέκτημα οκτώ πόντων στο τελευταίο δίλεπτο, με τον Εντζάι να κερδίζει τρεις βολές από μία ανόητη κίνηση του Νοουέλ. Το τρίποντο του Άντονι Μπράουν αναπτέρωσε τις ελπίδες της Μπεσίκτας, αλλά ο Βεζένκοφ που επέστρεψε στο ματς έγραψε από κοντά το 73-81 και έδωσε επί της ουσίας τέλος στα όνειρα των Τούρκων για ανατροπή.

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Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81.