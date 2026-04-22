Μπεσίκτας-Μπουργκ 60-72: «Άλωσε» την Κωσταντινούπολη και έκανε το 1-0 στους τελικούς του Eurocup [βίντεο] - iefimerida.gr

Μπεσίκτας-Μπουργκ 60-72: «Άλωσε» την Κωσταντινούπολη και έκανε το 1-0 στους τελικούς του Eurocup [βίντεο]

Στιγμιότυπο από τον αγώνα Μπεσίκτας-Μπουργκ / Φωτογραφία: Eurocup/Twitter
Χρήστος Μπατάκας

Η Μπουργκ μπήκε με το… δεξί στη σειρά των τελικών του Eurocup, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπεσίκτας (60-72) και πήρε προβάδισμα τίτλου.

Οι Γάλλοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και χωρίς να χρειαστεί να «εκτοξευτούν» στο σκορ, διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και συνέπεια στην άμυνα, η Μπουργκ κράτησε την Μπεσίκτας σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας, φτάνοντας δίκαια στο «break» και το 1-0 στη σειρά.

Ξεχώρισε ο Μοκοκά που άγγιξε το double-double για την Μπουργκ

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μοκοκά, ο οποίος άγγιξε το double-double με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, αποτελώντας σημείο αναφοράς σε άμυνα και επίθεση.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Ζίζιτς προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ωστόσο η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη Γαλλία, όπου η Μπουργκ θα έχει την πρώτη ευκαιρία να «κλειδώσει» τον τίτλο μπροστά στο κοινό της, στην αναμέτρηση της Τρίτης (28/4, 20:30).

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 26-35, 41-55, 60-72

