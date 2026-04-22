Μπέρνλι - Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Έπιασε κορυφή στην Premier League μετά από 200 μέρες! - iefimerida.gr

Στην κορυφή της Premier League σκαρφάλωσε η Μάντσεστερ Σίτι, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Μπέρνλι με σκορ 1-0 για την 34η αγωνιστική.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα, μετά την επικράτησή τους, επί της Άρσεναλ ήθελαν απλά ακόμη ένα «τρίποντο» για να είναι στην πρώτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος, όπως και έκαναν (μετά από 200 ημέρες!), με τους Λονδρέζους να έχουν τους ίδιους βαθμούς (70) και την ίδια διαφορά τερμάτων (+37). Υποβιβάστηκε και μαθηματικά η Μπέρνλι.

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι: Καθάρισε από νωρίς ο Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι όχι μόνο μπήκε πιο δυνατά στο εκτός έδρας ματς με την Μπέρνλι. Αλλά δεν άργησε να δημιουργήσει τις πρώτες καλές φάσεις μπροστά από την εστία του Ντουμπράβκα. Στο 2' ο Τσερκί πέρασε όποιον βρήκε, όμως, το τελείωμά του δεν ήταν σαν αυτό που έκανε με την Άρσεναλ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Λονδρέζων.

Αυτό που δεν έκανε πραγματικότητα ο Γάλλος μέσος το έπραξε ο Χάαλαντ. Ο έμπειρος φορ βγήκε στην «πλάτη» της άμυνας της Μπέρνλι και με ωραίο «τσίμπημα» στην μπάλα έκανε το 1-0 για τη Μάντσεστερ Σίτι στο 5'.

Θα περίμενε κανείς οι φιλοξενούμενοι να «πνίξουν» τους παίκτες του Πάρκερ. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αντιθέτως, η Μπέρνλι είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Φλέμινγκ που απείλησε δύο φορές τον Ντοναρούμα με τον Ιταλό κίπερ να πρέπει να είναι σε επιφυλακή και να κρατάει ανέπαφη την εστία του και το 1-0 ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι: Μέλι, μέλι αλλά από γκολ... τίποτα

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός δεν ήταν τόσο καλός. Η Μάντσεστερ Σίτι προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και γενικά να παίξει όσο πιο απλά και όσο πιο έξυπνα γινόταν, προκειμένου να μην σπαταλήσει πολύτιμες δυνάμεις.

Μάλιστα, στο 55' ο Χάαλαντ με ωραίο τελείωμα έφτασε κοντά στο 2-0 με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι και να καταλήγει στο δοκάρι του Ντουμπράβκα. Η Σίτι συνέχισε να χάνει ευκαιρίες και σχεδόν εύκολα γκολ με τους Χάαλαντ, Τσερκί και Ο Ράιλι. Ωστόσο, το γκολ δεν ήρθε και έτσι το 1-0 έμεινε ως το τέλος.

Premier League: Την πάτησε στο... φινάλε η Μπόρνμουθ

Η Μπόρνμουθ βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Κάτι που δείχνει τόσο με τη θέση της στην Premier League (είναι 7η), όσο και με τα αποτελέσματά της. Οι παίκτες του Ιραόλα ήταν πολύ κοντά σε ακόμη μία νίκη, όμως, η Λιντς την πλήγωσε στο 96', παίρνοντας την ισοπαλία με σκορ 2-2 στο «Βαϊτάλιτι».

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε τόσο πολλά να πει ή να προσφέρει. Και πέρασε χωρίς κάτι σημαντικό. Όλα έγιναν στο δεύτερο 45λεπτο όταν οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ και έκαναν το 1-0 με τον Κρουπί στο 60'. Αλλά στο 68' ο Χιλ άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

Η Μπόρνμουθ δεν σταμάτησε να πιέζει και να παράγει ευκαιρίες και στο 86' έκανε το 2-1 με τον Ραγιάν. Αλλά η απάντηση από τους φιλοξενούμενους ήρθε λίγο πριν τέλος με τον Λόνγκσταφ στο 97', ενώ η Μπόρνμουθ στο 91' σημείωσε γκολ αλλά ακυρώθηκε μέσω του VAR.