Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ: Ασύλληπτο γκολ από τον Φούντα για το 0-2 των Κρητικών [βίντεο] - iefimerida.gr

Ασύλληπτο γκολ από τον Ταξιάρχη Φούντα για το 0-2 του ΟΦΗ απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Μετά το πρώτο γκολ του Αχιλλέα Πούγγουρα, ο ΟΦΗ... χτύπησε και δεύτερη φορά, με την αδιανόητη εκτέλεση του Ταξιάρχη Φούντα. Ο εξτρέμ του ΟΦΗ σε μία κομπίνα, εκτέλεσε το φάουλ με ένα πάτημα και ενώ όλοι περίμεναν σέντρα, έκανε κάτι αναπάντεχο.

Ο Φούντας από το αριστερό άκρο της περιοχής με ένα φαλτσαριστό σουτ έγραψε το 0-2, σε ένα απ' τα γκολ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.