Μπενίτεθ: «Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν χαρακτήρα -Θέλουμε νίκη και στο επόμενο ευρωπαϊκό ματς» - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη του, αυτή τη φορά με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός των πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV και εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νοοτροπία και την αφοσίωση που έδειξαν οι παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

Για το πόσο δύσκολη ήταν η νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς: «Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη απέναντι σε μία δύσκολη ομάδα, απέναντι σε μία ομάδα που έχει καλή κατοχή της μπάλα, καταφέρνει κι έχει καλή κυκλοφορία. Επίσης, έχει καλή φυσική κατάσταση κι αυτό φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς δείξαμε πολύ καλό χαρακτήρα, καλή νοοτροπία και νομίζω ότι φάνηκε από το ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο και καταφέραμε να το νικήσουμε. Κι όταν κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο είναι κυρίως βάσει της νοοτροπίας».

Για το ότι παίρνει πολλά πράγματα από τους ακραίους μπακ: «Τακτικά η ομάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην αλλαγή του συστήματος. Είχαμε κάποια ζητήματα για να φτιάξουμε την 11αδα γι’ αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κάποια ζητήματα με τον Τσιριβέγια και δεν είχαμε άλλους αμυντικογενείς χαφ για να μπορέσουμε να παίξουμε κάποιο άλλο σύστημα. Γι’ αυτό παίξαμε με τριάδα. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε πολύ καλά την άμυνά μας. Τακτικά λοιπόν, ήμασταν πολύ καλά, αλλά και επιθετικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε τους εννέα βαθμούς: «Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος, οι παίκτες έδειξαν πολύ καλή νοοτροπία και αφοσίωση. Είμαστε στους 9 βαθμούς, σίγουρα κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκη και στον επόμενο ευρωπαϊκό μας αγώνα».