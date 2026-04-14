Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό: Είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που θέλουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν - iefimerida.gr

Για τον Παναθηναϊκός μίλησε μεταξύ άλλων ο Ράφα Μπενίτεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Gazzetta dello Sport».

Σχολιάζοντας την παρουσία του στον «πράσινο» πάγκο, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πώς πρόκειται για την αρχή ενός πρότζεκτ, κρίνοντας πώς ο πρώτος απολογισμός είναι θετικό, ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση την επόμενη σεζόν.

Επιπλέον, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε και στη μάχη του τίτλου στη Serie A μεταξύ Ίντερ και Νάπολι, δύο ομάδων που έχει προπονήσει στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι οι «νερατζούρι» είναι καλύτεροι φέτος και δίκαια οδεύουν προς την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Ράφα Μπενίτεθ στην «Gazzetta dello Sport»

Για τον Παναθηναϊκό: «Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα playoffs που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους "16" του Europa League μετά από 16 χρόνια. Ο απολογισμός είναι θετικός, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που θέλουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν».

Για την Ίντερ και τη Νάπολι: «Είναι οι δύο πιο δυνατές ομάδες. Μπράβο στον Κίβου που διαχειρίστηκε μια οριακή κατάσταση. Τον είχα παίκτη και τότε ήταν ήδη τακτικά εξελιγμένος. Ο Κόντε πληρώνει τους τραυματισμούς».

Για τη μάχη του τίτλου στη Serie A: «Είναι απλό να το δεις: η Ίντερ κέρδισε το 2021, η Νάπολι το 2023, η Ίντερ το 2024, η Νάπολι το 2025. Και το 2026, μπορούμε να πούμε ότι η Ίντερ είναι σχεδόν έτοιμη να πανηγυρίσει. Είναι οι καλύτερες ομάδες, προφανώς. Και φέτος, η καλύτερη από τις δύο ήταν η Ίντερ».

Για το αν η κατάσταση έχει κριθεί, με την Ίντερ να έχει προβάδισμα εννέα βαθμών έξι αγωνιστικές πριν το τέλος: «Πρέπει να κρατάς τη συγκέντρωση για να μην μπλέξεις. Οι λόγοι της καρδιάς, όταν διεκδικείς ένα πρωτάθλημα, πρέπει να υποτάσσονται στη λογική. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, αλλά η αίσθηση είναι ότι απομένει ένα μικρό βήμα. Εννέα βαθμοί είναι πολλοί. Η Ίντερ και η Νάπολι θεωρούνταν εξαρχής τα μεγάλα φαβορί. Και δεν νομίζω ότι αυτό ήταν άδικο».

Για τους τραυματισμούς στη Νάπολι: «Η βαθμολογία στους τραυματισμούς δείχνει ξεκάθαρα τη Νάπολι πιο επιβαρυμένη. Λείπουν πολλοί παίκτες όπως οι Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Γκίλμουρ, Λουκάκου, Νέρες. Όμως δεν με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα σενάρια. Εγώ επιβραβεύω όποιον αντέχει και επιβάλλεται. Η Ίντερ βρήκε λύσεις, όπως ο Ζιελίνσκι, αντιμετώπισε τις δυσκολίες με τον Τιράμ, έδωσε χώρο στον Πίο Εσπόζιτο και πήρε πράγματα από τον Ντιμάρκο».

Για τον Κρίστιαν Κίβου: «Τον είχα ως παίκτη στο Μιλάνο. Ήταν ήδη τακτικά ώριμος. Τότε ήταν 30 ετών, τώρα είναι 45. Άλλο τότε, άλλο τώρα, με διαφορετικές ευθύνες. Το ότι ήταν έξυπνος φαινόταν από τότε».