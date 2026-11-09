Το μπάτζετ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι από... χρυσάφι -Τα εκατομμύρια που προκαλούν δέος και σπάνε ρεκόρ - iefimerida.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπολογίζει το κόστος, επενδύει εκατομμύρια και δημιουργεί νέα οικονομικά δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με το φετινό της μπάτζετ να προκαλεί... ζάλη.

Με ποσά που προκαλούν... ίλιγγο, η Ρεάλ Μαδρίτης ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη και η διοίκηση της «Βασίλισσας» έχει βάλει αν μη τι άλλο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο φετινός της «χρυσός» προϋπολογισμός είναι και ο πιο υψηλός της στην ιστορία, σπάει κοντέρ, γράφει ρεκόρ και τα πολλά εκατομμυρια «ζαλίζουν».



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Ρεκόρ επένδυσης και αδιανότητα νούμερα για την Ρεάλ

Τα οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της επένδυσης που πραγματοποιεί η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μπασκετικού τμήματος φτάνει τα 67,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα 52,7 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τον αγωνιστικό προϋπολογισμό του συλλόγου.

Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 44,4 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την κάλυψη των αμοιβών των παικτών και του προπονητικού επιτελείου, αποδεικνύοντας πως η διοίκηση δεν διστάζει να διαθέσει σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να δημιουργήσει ένα σύνολο υψηλών απαιτήσεων.

Μάλιστα, η αύξηση είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όταν οι συνολικές δαπάνες του τμήματος μπάσκετ είχαν διαμορφωθεί στα 48,6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 10 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με τη σεζόν 2024-25.

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Η νέα εποχή στον πάγκο και οι μεταγραφές

Η αυξημένη οικονομική επένδυση συνοδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές στο αγωνιστικό πρόσωπο της Ρεάλ. Στην τεχνική ηγεσία υπήρξε αλλαγή σκυτάλης, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αναλαμβάνει τα ηνία, διαδεχόμενος τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Παράλληλα, οι Μαδριλένοι κινήθηκαν δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, προσθέτοντας στο ρόστερ τους παίκτες που μπορούν να προσφέρουν ποιότητα, βάθος και περισσότερες λύσεις. Συγκεκριμένα, απέκτησαν τους Ντέιμιαν Τζόουνς, Μαξ Σούλγκα, Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό και Χάιμε Πραντίγια, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές τους ενόψει της νέας απαιτητικής χρονιάς.

Οι «ζημιές» των 33,2 εκατ. ευρώ και η οικονομική δύναμη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Παρά την τεράστια επένδυση, το μπασκετικό τμήμα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε ζημιές ύψους 33,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2025-26.

Το συγκεκριμένο έλλειμμα καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό χάρη στην οικονομική ισχύ του ποδοσφαιρικού τμήματος, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα εσόδων του συλλόγου. Με αυτόν τον τρόπο, η Ρεάλ διατηρεί τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα την μπασκετική της ομάδα, παρά τις σημαντικές οικονομικές απώλειες.

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Στα 707,1 εκατ. ευρώ οι συνολικές δαπάνες για μισθούς και μεταγραφές!

Το οικονομικό μέγεθος της Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν εξετάσει κανείς τη συνολική εικόνα του συλλόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2Playbook, οι συνολικές δαπάνες για μισθούς αθλητών και μεταγραφικό κόστος σε όλα τα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, προβλέπεται να φτάσουν στο αστρονομικό ποσό των 707,1 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2026-27.