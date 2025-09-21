 Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ συνελήφθη μετά από τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας -Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ - iefimerida.gr
Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ συνελήφθη μετά από τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας -Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Σέρρες, περιπολικό
© ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ συνελήφθη, όταν σε έλεγχο της Τροχαίας αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπασκετμπολίστας της Ένωσης οδηγούσε επί της Λεωφόρου Κηφησίας όταν στελέχη της τροχαίας του έκαναν σήμα να σταματήσει προκειμένου να υποβληθεί σε μέτρηση κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο αθλητής αρνήθηκε να υποβληθή στο αλκοτέστ και γι αυτό το λόγο συνελήφθη από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημελειοδικών Αθηνών την Τρίτη 22/9.

