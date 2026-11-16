Γιώργος Μπαρτζώκας: «Πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά ενόψει Μακάμπι, γιατί το παιχνίδι είναι πολύ απαιτητικό» [βίντεο]

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο step up που πρέπει να γίνει στον Ολυμπιακό, ένεκα των απουσιών, πριν το παιχνίδι με τη Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, μετέβη στην Κύπρο. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11 - 19:00) στη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

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Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραδέχεται πως ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στη Θεσσαλονίκη, αλλά χρειάζεται step up από άπαντες ένεκα των απουσιών, μιας και πέραν των τραυματισμών, υπήρξε και η αποδέσμευση του Τζον Κόντσαρ για προσωπικούς λόγους.

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά»

«Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά, δεν ανταποκριθήκαμε στη σκληρότητα που έβγαλε ο Άρης στον τρόπο που αμύνθηκε, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, παίξαμε πολύ πιο κάτω από το επίπεδό μας και δίκαια χάσαμε.

Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι δεν υπάρχει πολύς καιρός για να αναλύσεις τι έγινε, δεν προλαβαίνουμε καν να δείξουμε στα παιδιά το χθεσινό ματς γιατί πρέπει να δείξουμε βίντεο σήμερα για τη Μακάμπι που παίζουμε αύριο. Κάθε δύο μέρες έχουμε παιχνίδι και παιχνίδι εκτός έδρας απαιτητικό, όπως κάθε παιχνίδι EuroLeague».

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Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι: «Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, στην EuroLeague δεν υπάρχει εύκολο ματς, είτε παίζεις εντός είτε παίζεις εκτός έχει σχέση με την προσέγγιση της ομάδας μας και με την ποιότητα του αντιπάλου και με τις συνθήκες τις οποίες το παιχνίδι γίνεται. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι μας υπάρχει ένα δεδομένο που είναι τρεις παίκτες που απουσιάζουν από την περιφέρεια συν τον Μιλουτίνοφ που απουσιάζει από τη frontline μας.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι το βάρος και επιθετικό και αμυντικό αλλά και όσον αφορά τα ριμπάουντ πρέπει να κατανεμηθεί στους άλλους παίκτες που θα παίξουν. Πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά, όπως λέμε ένα step up, γιατί το παιχνίδι είναι πολύ απαιτητικό και η νίκη πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι το διάστημα που θα παίξουμε τώρα σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα που έχουμε με πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στην αρχή και με τόσους τραυματίες.

Αυτόν που είχαμε πει και παλαιότερα είναι να κερδίσουμε όσο πιο πολλά ματς μπορούμε, ξεχνώντας την προηγούμενη νίκη ή ήττα, έτσι έχει η κατάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν να παίξουμε πολύ καλύτερα από εχθές, θα θέλαμε να παίξουμε πολύ περισσότερο ομαδικά. Να προσέξουμε τις κατοχές μας να μην δώσουμε την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου, να εκτελέσουμε καλά, να έχουμε περισσότερη δημιουργία και καλύτερη εκτέλεση».

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Για το ότι το ματς γίνεται στην Κύπρο: «Είναι ένα νησί στο οποίο ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι και δίνουμε φιλικά παιχνίδια, έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση. Από ότι ακούω θα έχει και αρκετό κόσμο της ομάδας μας, οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να παίξουμε και για αυτούς».

Παπανικολάου: «Στην EuroLeague αν υποτιμήσεις κάποιο παιχνίδι θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά»

«Σίγουρα το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν μια καλή εμπειρία για εμάς. Δεν ανταπεξήλθαμε στις ανάγκες του αγώνα, ούτε ματσάραμε την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης στο παρκέ. Ήταν άσχημος ο τρόπος που ήρθε η ήττα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι, να πάρεις το μάθημα που μπορείς να πάρεις και α κοιτάξεις μπροστά γιατί η σεζόν προχωράει, το πρόγραμμα είναι αμείλικτο και δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο να χαλάμε παραπάνω ουσία.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Μακάμπι, μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Οπότε μια νέα πρόκληση είναι μπροστά μας και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι για να επανέλθουμε στις νίκες.

Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα κομμάτι κόσμου στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, για να μας βοηθήσει. Παίζουμε στην Κύπρο, ξέρουμε ότι ο κόσμος εδώ θα μας στηρίξει. Και ανυπομονούμε να βρεθούμε στο γήπεδο για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη.

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Το ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά, δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα μια κακή ομάδα. Στην EuroLeague αν υποτιμήσεις κάποιο παιχνίδι ή κάποιον αντίπαλο, θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά, κάτι που δεν το θέλουμε. Σίγουρα έχουμε τραυματίες και προβλήματα, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε, να ξεκουραστούμε σήμερα και σωματικά και πνευματικά, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυναμικοί αύριο.

Το κομμάτι της συγκέντρωσης στην άμυνά μας είναι βασικός στόχος για εμάς. Δεν το είχαμε σε καλό επίπεδο χθες. Όπως και η επιθετική μας λειτουργία πρέπει να είναι καλύτερη. Γενικά να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στις ανάγκες του παιχνιδιού».