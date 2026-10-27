Ο Μπαρτζώκας γνώριζε τι έψαχνε, ο Κόντσαρ γνωρίζει τι φέρνει στον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Ο Τζον Κόντσαρ πάτησε Ελλάδα και γνωρίζει πολύ καλά τι φέρνει στον Ολυμπιακό.

Από την αρχή της σεζόν έχει χυθεί αρκετό μελάνι σχετικά με το ρόστερ του Ολυμπιακού και το τι προσθήκη ενδεχομένως να χρειάζεται, για να είναι απολύτως πλήρης και να μπει με τα λευκά στη σκακιέρα για το back to back της EuroLeague.

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Τελικά η υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και η μηνιαία τιμωρία του έμπλεξε κάπως την κατάσταση, ήρθαν και οι τραυματισμοί, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε μία κίνηση που είχε στοχεύσει. Αυτή είναι τελικά ο Τζον Κόντσαρ που έρχεται να κουμπώσει σε ένα παζλ και να φέρει ακριβώς ό,τι χρειαζόταν οι Πειραιώτες.

Ο κόσμος μπορεί να αρέσκεται στο να ακούει ονόματα, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έψαχνε κατάλληλα στοιχεία και fit. «Πιστεύουμε ότι ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά διαφορετικά στοιχεία του παιχνιδιού και να μας βοηθήσει σημαντικά» ανέφερε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Κόντσαρ φέρνει στοιχεία... Παπανικολάου στον Ολυμπιακό

Είναι δεδομένο ότι ο Μπαρτζώκας θα ήθελε τον Κόντσαρ από σήμερα κιόλας για να βοηθήσει στο rotation, την ώρα που το απουσιολόγιο είναι γεμάτο με ονόματα. Φουρνιέ, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ έχουν μπει στα πιτς και ειδικά στα γκαρντ το rotation περιορίστηκε πολύ, μετά και την τιμωρία του Ντόρσεϊ.

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Ακόμα και να έμπαινε στο παρκέ απευθείας ο Κόντσαρ, δεν είναι ο παίκτης που θα εκτόξευε την ομάδα από μόνος του. Δε φέρνει δηλαδή στοιχεία που κουβαλούν οι απόντες, ωστόσο αυτά που δίνει στο παρκέ μπορούν να εκτοξεύσουν ένα σύνολο ομάδας διεκδικήτριας του τροπαίου.

Αυτό ήξερε και έψαξε ο Μπαρτζώκας στην αγορά, αυτό ξέρει ότι φέρνει ο Κόντσαρ. «Το υψηλό μου IQ, αμυντικό mentallity, βουτάω στο παρκέ για έξτρα κατοχές και μπορώ να σκοράρω ανοιχτά τρίποντα» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις, όταν ρωτήθηκε ο Αμερικανός κατά την άφιξή του, που είχε και μία μικρή συνομιλία με τον νέο του προπονητή.

Στα μάτια του, ο Μπαρτζώκας βλέπει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έφερνε ο Κώστας Παπανικολάου. Όχι πως ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν μπορεί να είναι ο glue guy, ειδικότερα στην άμυνα και να βάλει τα στατικά σουτ που θα του δώσει ο αντίπαλος. Απλώς ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα ακόμα κορμί να… μπει στη φωτιά και να δέσει σχήματα που δεν είχαν την απαιτούμενη αμυντική ισορροπία, χωρίς να χρειάζεται να «κάψουν» τα πόδια του αρχηγού τους.