Μπαρτζώκας για το τραγικό δυστύχημα των φίλων του ΠΑΟΚ: «Τα λόγια αδικούν τα συναισθήματα -Ό,τι και να πεις είναι λίγο» - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ την Πέμπτη για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στην ήττα που υπέστησαν οι παίκτες του στη Βαρκελώνη στον πρώτο γύρο.

Ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά αναφέρθηκε στην απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος θα είναι στη δωδεκάδα, έστω και με δύο μόνο προπονήσεις με τη νέα ομάδα του. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα δημιουργίας από όλες τις θέσεις με αφορμή το triple double του Τάισον Ουόρντ απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Η απουσία του αρχηγού του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, από τη δωδεκάδα του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, οφείλεται σε ισχιαλγία, όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε για τους επτά νεαρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους χθες (27/1) στο αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι κάτι τόσο δραματικό που δεν υπάρχουν λόγια».

Αναλυτικά:

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε αρχικά για την μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ σχολιάζοντας:

«Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Είχαμε θέματα τραυματισμών και εφόσο υπήρχε αυτός ο παίκτης στην αγορά, που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ καλός παίκτης, η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Είναι σημαντικό για εμάς και ήδη αύριο Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν μπορούν να είναι και θέλουμε έναν δεύτερο point guard και θα είναι αυτός. Απλά τα πράγματα».

Αναφορικά με την Μπαρτσελόνα και το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, που πλήγωσε τον Ολυμπιακό ο κόουτς απάντησε:

«Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη, με βάση την ανάλυση που κάναμε τότε, αλλά και τώρα που ξαναείδαμε το παιχνίδι. Ήμαστε κακοί σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι που δεν 'αγγίξαμε' να το πάρουμε, που δεν 'χτυπήσαμε΄στην ουσία. Τα κάναμε όλα λάθος. Από εκεί και πέρα η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε μεγάλη βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από αυτόν που παίξαμε εκεί, ο οποίος θα εμπεριέχει όλα τα βασικά πράγματα του μπάσκετ.

Εκεί δεν σκρινάραμε, δεν παίξαμε με ταχύτητα, δεν είχαμε υπομονή, τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια, δεν εκτελέσαμε με καλές επιλογές και δεν πήγαμε στα ριμπάουντ. Είχαμε 18 αμυντικά και είχαν 18 επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που είναι σημαντικά. Φυσικά η Euroleague δείχνει ότι οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν μετά από 1-2 μήνες και να είναι διαφορετικές συνθήκες. Στην φόρμα των παικτών, οι παρουσίες, οι απουσίες... Νομίζω όμως ότι αυτήν την περίοδο παίζουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας εδώ θα είναι καλό να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και να κερδίσουμε».

Σχετικά με την πληθωρική παρουσία και την δημιουργία του Ουόρντ κόντρα στην Καρδίτσα και αν αυτό του λύνει ένα επιπλέον πρόβλημα ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε:

«Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Δεν χρειάζεται να είσαι point guard για να έχεις δημιουργία. Μπορείς να εχεις δημιουργία από τους forward ή τους center. Το θέμα είναι να θέλεις να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής, να μην είσαι εγωιστής με την κακή έννοια του όρου. Αν λοιπόν έχεις αυτήν την πρόθεση, δεν έχει σημασία η θέση που παίζεις στο πόσες τελικές πάσες θα βγάλεις, ή πώς θα τρέξεις το σύστημα της ομάδας. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς με τους συμπαίκτες σου. Και όταν συνεργάζεσαι καλά επιθετικά, συνεργάζεσαι και καλύτερα αμυντικά. Τρέχει να καλύψει ο συμπαίκτης σου το δικό σου λάθος ή τη δική σου αδυναμία. Οπότε όλα αυτά είναι μια αλληλουχία πραγμάτων που πρέπει να ακολουθήσεις».

Έπειτα, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε σε ερώτηση για τον τρόπο παιχνιδιού του Κόρι Τζόζεφ:

«Κοιτάξτε, από την προπόνηση που έκανε χθες, εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι φοβερά έμπειρος και ευφυής, κατάλαβε πάρα πολύ γρήγορα την τακτική, μπήκε στο 5 vs 5. Είχε πολύ καλή παρουσία. Παίζει απλά, εκτελεί καλά, παίζει με ταχύτητα και είναι πολύ δυνατός. Νομίζω είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να κρίνω εγώ, γιατί το δείχνει η καριέρα του. Το κίνητρό του είναι υψηλό και θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα έχει αύριο μια ευκαιρία να καταλάβει και με τον κόσμο μας, αλλά και με την φύση του αγώνα πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στο Μόντε Κάρλο είχε μια επαφή, χωρίς όμως να παίζει. Θα δει λοιπόν εδώ ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρα».

Όσον αφορά τις απουσίες του Ολυμπιακού από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε:

«Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Νιλικίνα και ο Μόρις δεν θα είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, γιατί έχει μια ισχυαλγία».

Επίσης ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε και για το τραγικό δυστύχημα των φίλων του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία:

«Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Ό,τι και να πεις τώρα, είναι λίγο. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Συλλυπητήρια να εκφράσουμε και εμείς. Ο Ολυμπιακός επίσημα το έκανε, αλλά και εμείς σαν άνθρωποι του αθλητισμού και γενικά στην κοινωνία. Είναι κάτι τόσο δραματικό που δεν υπάρχουν λόγια».