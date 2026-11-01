Ο Μπαρτζώκας προανήγγειλε την επιστροφή Φουρνιέ με Ερυθρό -Το σκανάρισμα στην αγορά και τα δεδομένα για αντί-Μοντέρο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Εδώ και αρκετές ημέρες, ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να ζήσει με αρκετές απουσίες. Δεν είναι μόνο το σοκ των έξι μηνών που θα στερηθεί τον Γιαν Μοντέρο, αλλά και η απουσία του Εβάν Φουρνιέ και αυτήν του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένεκα της τιμωρίας.

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Ο Γάλλος σούπερ σταρ παρουσίασε μεγάλο αιμάτωμα στον αριστερό ώμο και έχει υποστεί διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο, κάτι που θα τον άφηνε εκτός για περίπου 20 μέρες. Το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο, την ερχόμενο Παρασκευή (6/11) ορίζεται ως αυτό της επιστροφής του.

«Αυτό είναι το πρόγραμμα, ότι θα παίξει την Παρασκευή. Νομίζω, γενικά δείχνει καλά από τις προπονήσεις» ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μεταξύ άλλων μετά το φινάλε της αναμέτρησης με το Περιστέρι για την Basket League.

Ο Κόντσαρ, ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην αγορά

Φυσικά και ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό να βγει ξανά στην αγορά. Η απόκτηση του Τζον Κόντσαρ ήταν ανεξάρτητη ακόμα και με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός θα τον αποκτούσε τον Αμερικανό έτσι και αλλιώς, ενώ μένει να ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί με τον ομογενή γκαρντ, του οποίου η τιμωρία για το πειθαρχικό παράπτωμα θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου.

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Από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες σκανάρουν έντονα την αγορά για να βρουν έναν παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γιαν Μοντέρο. Φυσικά και τα χαρακτηριστικά του δεν αντικαθίστανται από έναν και μόνο γκαρντ, αλλά ο Ολυμπιακός θα ψάξει το κατάλληλο φιτ για να συνεχίσει να παίζει το μπάσκετ του, όσο κερδίζει.

Τα δεδομένα από τις ΗΠΑ και το να βρεθεί κάποιος free agent στην εκεί αγορά είναι δύσκολα, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τη στιγμή που θα εντάξει τον Τζον Κόντσαρ, έναν παίκτη χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία, δύσκολα θα πάει σε έναν δεύτερο.

Λογικό να σκανάρει την αγορά για ένα συμβόλαιο που μπορεί να… σπάσει. Περίπτωση όπως αυτήν του Μαλακάι Φλιν είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, μιας και η Μπαχτσεσεχίρ δε σκοπεύει να τον δώσει. Πιο προσιτές περιπτώσεις έρχονται από ομάδες της EuroLeague δίχως στόχους.

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Ο Κίτον Γουάλας, άλλωστε, αρέσει από πέρσι στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Η Μακάμπι είναι στην αγορά για γκαρντ, έχοντας χάσει και τον Ίφε Λούντμπεργκ, ο Αμερικανός δεν έχει δέσει εκεί αλλά κανείς δε γνωρίζει τι θα γίνει με το μέλλον του Όντεντ Κάτας.

Όπως και να 'χει, η κίνηση που θα γίνει θα είναι ένας παίκτης που πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στον Πειραιά και όχι απλώς συμπλήρωμα, ενώ εξελίξεις αναμένουμε άμεσα.