Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα ήταν ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ» -Εκτός Μιλουτίνοφ και Μοντέρο με Μπεσίκτας - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραχωρεί δηλώσεις ενόψει του απαιτητικού αγώνα.

Ακόμη μία απαιτητική αναμέτρηση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός. Με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της Euroleague και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στους τραυματίες και την δυσκολία του αγώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι ο Μοντέρο παρακολουθείται μέρα με την μέρα, ενώ ο Μιλουτίνοφ ήρθε στο γήπεδο και ήταν πρησμένο το δάχτυλό του ποδιού του, με τους Πειραιώτες να ελπίζουν πως δεν πρόκειται για κάτι σημαντικό.

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπεσίκτας

Για το αν έχει κάποιο κόλπο για το παιχνίδι για να καλύψει τις απουσίες: «Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο τρικ. Ξέρετε, είναι ειδικών συνθηκών το παιχνίδι γιατί λείπουν τρεις γκαρντ, δεν θα έρθει και ο Μιλουτίνοβ μαζί, λόγω τραυματισμού στα δάκτυλο του ποδιού. Με αποτέλεσμα το ροτέισον που έχουμε να είναι πιο περιορισμένο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάμε να παίξουμε σαν Ολυμπιακός, να παίξουμε το παιχνίδι μας.

Έχουμε, προφανώς ένα πλάνο παιχνιδιού απέναντι σε μία καλή ομάδα, όπως είναι η Μπεσίκτας. Με καλή επιθετική εκτέλεση, με ενθουσιασμό γιατί είναι η πρώτη τους φορά στην EuroLeague και με δυνατή έδρα. Οπότε καταλαβαίνεται ότι δεν είναι εύκολη κατάσταση για εμάς. Αλλά, πραγματικά αν είμαστε αποτελεσματικοί σε 4-5 βασικά κλειδιά του παιχνιδιού θα έχουμε την ευκαιρία να νικήσουμε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν θεωρεί ότι οι παίκτες έχουν τη δύναμη για να αντέξουν ένα τόσο δύσκολο ματς: «Νομίζω, πως θα αποδειχθεί. Χρέος μας είναι να είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς, με όλους που παίζουμε έχουν ένα έξτρα κίνητρο να παίξουν εναντίον μας για τους γνωστούς λόγους. Πόσο μάλλον η Μπεσίκτας που είναι σταχτοπούτα στην EuroLeague, παίζουν με χωρίς μεγάλη πίεση, αλλά με μεγάλο κίνητρο.

Έχουν, όπως είπα έδρα με κόσμο πολύ φανατικό. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, πρέπει να μείνεις με καλή συγκέντρωση και με καλή επαφή μεταξύ πάγκου κα παικτών που παίζουν. Πρέπει όλοι που παίζουν να συνεισφέρουν για να νικήσουμε το παιχνίδι, αλλά είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω πως έχουμε τους καλούς παίκτες, έχουμε βάθος στο ρόστερ μας, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για το αν ενσωματώσει άμεσα τον Κόντσαρ στην ομάδα: «Ναι, λόγω των απουσιών που έχουμε, θα ήταν το ιδανικό να παίξει άμεσα, αλλά πρέπει να τον ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Έχουμε μιλήσει, έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά πρέπει να βρούμε σε τι κατάσταση είναι, πόσο γρήγορα θα μπορεί να προσαρμοστεί. Του έχουμε στείλει σε βίντεο την τακτική μας, αμυντικά και επιθετικά τι κάνουμε. Αλλά ξέρετε αυτά όλα γίνονται μέσα στο γήπεδο. Είναι εύκολο να το λες απέξω, θέλει λίγες μέρες σίγουρα ο άνθρωπος, αλλά όσο πιο γρήγορα θα μπει, τόσο πιο καλά για εμάς».

Για την κατάσταση του Μοντέρο: «Ηλπίζαμε ότι θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι ή αυτήν την εβδομάδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Πονάει λίγο ακόμα. Είναι μία διαδικασία η οποία πάει μέρα με τη μέρα, οποότε καλύτερα να μην σας πω κάνει και δεν φανεί κάτι αληθινό. Ας περιμένουμε τις επόμενες μέρες πως θα είναι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Μιλουτίνοφ: «Δεν ξέρω, ήρθε στο γήπεδο και ήταν πρησμένο το δάκτυλο του ποδιού του. Πονούσε και αποφασίστηκε να μην έρθει, Πήγε να κάνει μαγνητική, ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό».

Για το αν βολεύει τον Ολυμπιακό, λόγω απουσιών, να αντιμετωπίσει μία ομάδα που είναι καλύτερη επιθετικά από ότι αμυντικά: «Τον Ολυμπιακό τον βολεύει να μαζεύει νίκες. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά τη Φενέρ μπορεί να πάμε σε παιχνίδι 90 πόντων. Μπορεί να πάει χαμηλό σκορ με την Μπεσίκτας, ποτέ δεν ξέρει πως θα είναι η εκτέλεση των παικτών και των δύο ομάδων. Πως διαμορφώνονται οι συνθήκες σε ένα παιχνίδι και πνευματικά για τους παίκτες, αλλά και αγωνιστικά. Αλήθεια, δεν έχω απάντηση για το ερώτημά σας.

Προτιμάμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι και αν είμαστε λίγο τυχεροί να το κερδίσουμε. Είναι ιδιαίτερο το διάστημα για εμάς για αυτήν την εποχή έχουμε γιατί παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια εκτός έδρας πολλά, ενώ το επόμενο διάστημα έχουμε αρκετά μέσα , αλλά και γιατί οι ελλείψεις μας είναι σημαντικές για τη δημιουργία και την εκτέλεση. Μιλάμε για καλούς παίκτες που έχουν μείνει απέξω. Αν περάσουμε αλώβητοι θα είναι σημαντικό».