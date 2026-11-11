Πίσω από τις λέξεις του Μπαρτζώκα: Οι δύο άξονες που βάζει ως προτεραιότητα για τον γκαρντ - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αγορά και τη δυσκολία του Ολυμπιακού να βρει τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γιαν Μοντέρο.

Εδώ και αρκετές ημέρες, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το διάστημα της απουσίας του Γιαν Μοντέρο, ο Ολυμπιακός έχει μπει σε ένα περίεργο σταυροδρόμι. Δεδομένα θα έβγαινε στην αγορά για έναν γκαρντ, ειδικότερα όπως έχουν περιπλεχθεί τα πράγματα και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

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Αυτό όμως δε σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα κάνει εκπτώσεις στα «θέλω» του, κάτι που συχνά - πυκνά τονίζει και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται γκαρντ και τον θέλουν… τώρα. Όχι όμως μια προσθήκη που απλώς θα τους γεμίσει ποσοτικά.

Το ότι δεν υπάρχει κάποιος Γιαν Μοντέρο στην αγορά είναι δεδομένο. Και αν όχι δεδομένο, ένας παίκτης τέτοιου επιπέδου δεσμεύεται με συμβόλαιο, όπως για παράδειγμα ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, κάτι που επί της ουσίας απαγορεύει την προοπτική απόκτησής του.

Το σταφ του Ολυμπιακού καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση ακόμα και για την έκβαση της χρονιάς, μιας και ο Μοντέρο θα αποτελούσε πυλώνα πάνω στον οποίο θα στηνόταν η ομάδα φέτος. Ο παίκτης που θα αποκτηθεί, λοιπόν, θα κληθεί να κάνει και αυτός τη διαφορά, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ο ταλαντούχος Δομινικανός.

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Δεν είναι μία κίνηση τύπου Κόντσαρ, που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οικονομία της σεζόν, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Οι δυσκολίες του Ολυμπιακού στην αγορά και τα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα

Δεδομένο Νο1: Ο Ολυμπιακός αν γνώριζε ότι ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία θα μείνει ελεύθερος, θα περίμενε όσο χρειαζόταν. Κάτι τέτοιο δεν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Το ίδιο θα ίσχυε και με τον Τζάρεντ Μπάτλερ.

Δεδομένο Νο2: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα προσθήκη και ποιοτικά στην περιφέρειά του, αλλά και ποσοτικά μιας και η επιβάρυνση στους διαθέσιμους παίκτες έχει μεγαλώσει.

Δεδομένο Νο3: Η αγορά δεν προσφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή κάτι στο οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί να βασιστεί και να νιώσει σίγουρος για να κινηθεί. Μιλάμε πάντοτε για παίκτες που δε δεσμεύονται με συμβόλαιο.

Στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, έχουν προταθεί αρκετοί παίκτες. Ο Κόουλ Άντονι, ο Άαρον Χόλιντεϊ, Κένεντι Τσάντλερ και αρκετοί άλλοι έχουν προταθεί αλλά έχουν απορριφθεί ή βρίσκονται σε δεύτερο πλάνο.

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Το περίεργο σταυροδρόμι για τον Ολυμπιακό είναι πως θέλει παίκτη άμεσα, αλλά δε θέλει κάποιον απλώς για να κλείσει μία τρύπα, καθώς η απόφαση μπορεί να αποδειχθεί πολύ κρίσιμη. Εκτός όλων των άλλων, κάποιος NBAer θα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, που δεν υπάρχει, ενώ παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά από την Ευρώπη βγαίνουν δύσκολα από το συμβόλαιό τους.

Ο Μπαρτζώκας πάντοτε ποντάρει στην ευρωπαϊκή εμπειρία και μπορεί να κάνει εκπτώσεις, αν δεν υπάρξει άλλη λύση, αλλά μόνο σε τέτοια περίπτωση. Το δεύτερο που κοιτάζει είναι το κίνητρο και η… δίψα που έχει κάποιος για να πετύχει πράγματα με την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός ναι μεν θέλει παίκτη, αλλά και την τεχνογνωσία έχει και την υπομονή για να μη βιαστεί, ώστε να πάρει τη σωστή επιλογή.