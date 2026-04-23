Μπαρτσελόνα-Θέλτα 1-0: Πύρρειος νίκη για τους Καταλανούς - Ανησυχία για Γιαμάλ - iefimerida.gr

Η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη από τη Θέλτα και έτσι επικράτησε εντός έδρας με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga. Τραυματίστηκε ο Γιαμάλ.

Ακόμη ένα σημαντικό και αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε η ομάδα του Χάνσι Φλικ. Πλέον η Μπαρτσελόνα έχει 82 βαθμούς, εννιά παραπάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι στη δεύτερη θέση. Ανησυχία στις τάξεις των Καταλανών, καθώς ο Γιαμάλ αποχώρησε στο 45+9' τραυματίας με τον Μπαρντιτζί να παίρνει τη θέση του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαρτσελόνα-Θέλτα: Την ξελάσπωσε ο Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που από τα πρώτα λεπτά έδωσε ρυθμό στον αγώνα. Έδωσε τέμπο. Η Θέλτα προσπαθούσε να το χαλάσει. Όχι μόνο γιατί η διάταξή της ήταν πολύ αμυντική.

Οι Καταλανοί είχαν την μπάλα στα πόδια τους και την άλλαζαν εύκολα και με άνεση. Ωστόσο, στην τελική πάσα κάτι δεν πήγαινε τόσο καλά. Κάτι έλειπε. Οι φιλοξενούμενοι ήταν διαβασμένοι και γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν και που έπρεπε να σταθούν, ώστε να κόψουν τις επιθέσεις των «μπλαουγκράνα» και να δαμάσουν τον Γιαμάλ και την παρέα του.

Στο 40' ο νεαρός εξτρέμ ήταν αυτός που νίκησε τον Ραντού από το σημείο του πέναλτι και έδωσε το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα. Όμως, λίγο πριν το φινάλε ζήτησε αλλαγή με τον Μπαρντιτζί να παίρνει τη θέση του στο 45+9'. Το 1-0 ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαρτσελόνα-Θέλτα: Οι γηπεδούχοι τα έκαναν όλα σωστά αλλά κάτι τους έλειπε

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα δεν ήθελε να μπει σε μπελάδες. Γι' αυτό τον λόγο οι παίκτες του Φλικ προσπάθησαν και να κρατήσουν και να αλλάξουν την μπάλα όσο περισσότερο γινόταν, αφήνοντας εκτός παιχνιδιού τη Θέλτα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν πολύ πίσω τη γραμμή άμυνάς τους, όμως, η Μπαρτσελόνα βρήκε τρόπο να την διασπάσει και να κάνει το 2-0 με τον Τόρες. Κάπου εκεί όλα έδειχναν να τελειώνουν. Μέχρι που έκανε την εμφάνισή του το VAR και ακύρωσε το γκολ του Ισπανού στράικερ που ο ώμος του ήταν για μερικά... εκατοστά μπροστά.

Η Θέλτα έγινε πιο επιθετική από το 80' και έπειτα. Αλλά η Μπαρτσελόνα ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει και πως να το διαχειριστεί και έτσι κράτησε το υπέρ της 1-0 ως το φινάλε.

La Liga: Απότομη προσγείωση για Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ πριν από μερικές ημέρες κατέκτησε το Copa del Rey επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στα πέναλτι. Ωστόσο, οι παίκτες της ήταν σωματικά και πνευματικά... αλλού. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Χετάφε που έφυγε από τη χώρα των Βάσκων με σκορ 1-0 μετά το αυτογκόλ του Γκοροτατσέγι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήττα και για την Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Έλτσε με σκορ 3-2 για την ομάδα του Σιμεόνε. Οι «ροχιμπλάνκος» άνοιξαν το σκορ με τον Γκονζάλες στο 10', όμως, οι γηπεδούχοι έκαναν το 1-1 με τον Αφενγκούφερ στο 18'. Η στιγμή που άλλαξαν όλα ήρθε στο 30' με τον Αλμάντα να παίρνει απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 33' ο Σίλβα ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι. Με τον Γκονζάλες να κάνει το 2-2 στο 34' και τη νίκη στην Έλτσε να δίνει στο 75' ο Σίλβα με το δεύτερο τέρμα του.

Ligue1: «Σβηστή» νίκη για την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Ναντ

Η ομάδα του Λουίς Ενρικε δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Ναντ στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Ligue 1. Οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης.

Στο 13' ο Κβαρατσκέλια άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με τον Ντουέ να... τελειώνει το ματς, επί της ουσίας, στο 37' όταν έκανε το 2-0 για τους Παριζιάνους. Το «κερασάκι στην τούρτα» μπήκε από τον «Κβαραντόνα» στο 50' με τον Ντεμπελέ να δίνει την ασίστ και τον Γεωργιανό να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

