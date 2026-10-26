Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 1-2: Ο Εμπαπέ είχε τον τελευταίο λόγο και «ξέρανε» τους Καταλανούς στο φινάλε [βίντεο] - iefimerida.gr

Με δύο γκολ του Εμπαπέ, το δεύτερο στο 87', η Ρεάλ Μαδρίτης άλωσε την έδρα της Μπαρτσελόνα (1-2), με τον Γάλλο να κρίνει το μεγάλο Clasico!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του μεγάλου Clasico, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε σπουδαίο διπλό επί της Μπαρτσελόνα (1-2). Ο Γάλλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ στο 41', με τους «μερένχες» να παίρνουν το προβάδισμα σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση και δυνατές μονομαχίες.

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Η Μπαρτσελόνα απάντησε με τον Ραφίνια στο 61', όμως ο Εμπαπέ φύλαγε το καλύτερο για το τέλος. Στο 87' «χτύπησε» ξανά, ολοκληρώνοντας την προσωπική του παράσταση και χαρίζοντας στη «βασίλισσα» μία τεράστια νίκη στην έδρα της αιώνιας αντιπάλου της.

Η αποτελεσματική άμυνα και ο Εμπαπέ έδωσαν προβάδισμα στην Ρεάλ

Το πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης είχε αρκετή ένταση, δυνατές μονομαχίες, αλλά λιγοστές μεγάλες ευκαιρίες, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Οι "μπλαουγκράνα" προσπάθησαν να δημιουργήσουν από τα άκρα, κυρίως με τους Ραφίνια και Άντονι Γκόρντον, ωστόσο οι "μερένχες" ήταν καλά οργανωμένοι στο δικό τους μισό, περιορίζοντας τους διαθέσιμους χώρους και δυσκολεύοντας την ανάπτυξη των γηπεδούχων.

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Η ομάδα της Μαδρίτης κατάφερε να απορροφήσει την πίεση της Μπαρτσελόνα, αναζητώντας παράλληλα τις δικές της στιγμές μέσα από την ποιότητα του Αρντά Γκιουλέρ και τις κινήσεις του Κιλιάν Εμπαπέ. Παρότι το πρώτο ημίχρονο ήταν σχετικά ισορροπημένο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 41ο λεπτό, όταν το γύρισμα του Ντιομαντέ απομακρύνθηκε από τον Μαρτίν πάνω στον Εμπαπέ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή της Ρεάλ, η οποία διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι έχασαν από νωρίς τον Εσπάρτ λόγω τραυματισμού, με τον Μπαλντέ να περνά στη θέση του στο 30ό λεπτό.

Ο Ραφίνια έφερε το ντέρμπι στα ίσια, αλλά ο Εμπαπέ είχε... τον τελευταίο λόγο

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη να αντιδράσει, ανεβάζοντας την ένταση και προσπαθώντας να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι "μερένχες" συνέχισαν να δίνουν έμφαση στην ανασταλτική τους λειτουργία, με τον Τσουαμενί να ξεχωρίζει στα μετόπισθεν, αναζητώντας παράλληλα τις ευκαιρίες τους μέσα από γρήγορες αντεπιθέσεις.

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Η επιμονή των "μπλαουγκράνα" απέδωσε καρπούς στο 61ο λεπτό, όταν ο Πέδρι με εξαιρετική ατομική ενέργεια απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο μέσα στην περιοχή και τροφοδότησε τον αμαρκάριστο Ραφίνια, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1. Το γκολ έδωσε νέα πνοή στο ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν τον ρυθμό τους και να αναζητούν το προβάδισμα.

Η Ρεάλ απείλησε με δυνατό σουτ του Γκιουλέρ, το οποίο εξουδετέρωσε ο Γκαρσία, ωστόσο η σημαντικότερη ευκαιρία ήρθε από την πλευρά των γηπεδούχων. Στο 66ο λεπτό, ο Ζεράρ Μαρτίν έπιασε δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Λούνιν πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, στερώντας του την ευκαιρία να εξιλεωθεί για το λάθος του στο γκολ του Εμπαπέ και κρατώντας το 1-1.



Κι ενώ όλα έδειχναν πως το μεγάλο Clasico θα ολοκληρωνόταν χωρίς νικητή, ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε διαφορετική άποψη! Ο Γάλλος σούπερ σταρ «χτύπησε» ξανά στο 87ο λεπτό, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και βάζοντας εκ νέου τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θέση οδηγού. Η «βασίλισσα» διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, έφυγε νικήτρια από την έδρα της Μπαρτσελόνα με 2-1 και πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό απέναντι στην αιώνια αντίπαλό της.

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Η ενδεκάδα της Ρεάλ

(Μουρίνιο): Λούνιν, Βαλβέρδε, Κονατέ, Χάουζεν, Κουκουρέγια, Γκιουλέρ, Τσουαμενί, Σίλβα, Μπέλιγχαμ, Εμπαπέ, Ντιομαντέ

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα

(Φλικ): Γκαρσία, Εσπάρτ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Ρόδρι, Λόπεζ, Γιαμάλ, Γκόρντον, Ραφίνια