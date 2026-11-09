Σημαντικό «πλήγμα» για την Μπαρτσελόνα -Χάνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Πάντερ [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μία πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Κέβιν Πάντερ έχει τεθεί νοκ-αόυτ για τρεις εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την φετινή της προσπάθεια στην Euroleague, καθώς το ρεκόρ της στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Euroleague είναι στο 7-3. Πλέον, οι Καταλανοί ετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Center» (13/11, 21:15), όπου θα αγωνιστούν με μία πολύ σημαντική απουσία.

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Ο λόγος για τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι των «μπλαουγκράνα» με την Μπρέογκαν. Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, το πρόβλημα αφορά τον αστράγαλο, με τον ηγέτη των Καταλανών να αναμένεται να τεθεί στα «πιτς» για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Ο Πάντερ δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα της Μπαρτσελόνα ενόψει Παναθηναϊκού AKTOR

Αξίζει να σημειωθεί πως η απουσία του Πάντερ δεν είναι η μόνη που «πονοκεφαλιάζει» τον Σέκουλιτς. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα έχει να διαχειριστεί και εκείνες των Μακουντού, Νούνιες και Γκίμπσον, ενώ ο Εβμπουόμουαν είναι αμφίβολος.

Η φάση όπου τραυματίστηκε ο Πάντερ: