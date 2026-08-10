Μπαρτσελόνα, μεταγραφές: Κοντά στην... βόμβα με τον Ρόδρι - Πόσο θα κοστίσει το deal - iefimerida.gr

«Πλησιάζει» στην σπουδαία μεταγραφή του Ρόδρι η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να βρίσκονται, πλέον, σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Ισπανού χαφ.

Κοντά στο να... σκάσει είναι η «βόμβα» Ρόδρι για την Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, το «σίριαλ» φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του, καθώς οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να τελειώσουν άμεσα την μεγάλη μεταγραφή.

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Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, Μάντσεστερ Σίτι και Καταλανοί βρίσκονται, πλέον, πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία, με την ομάδα του Φλικ να θέλει να τελειώσει την μεταγραφή μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες.

Το κλίμα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε όλες τις πλευρές είναι θετικό, με το ποσό της μεταγραφής να αναμένεται να ξεπεράσει τα 65 εκατομμύρια ευρώ.

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Ο Ρόδρι απέρριψε την Ρεάλ Μαδρίτης για χάρη της Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ισπανών, ο Ρόδρι προτιμάει να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα παρά σε οποιοδήποτε άλλο σύλλογο. Άλλωστε, είναι γνωστό το γεγονός ότι απέρριψε την Ρεάλ Μαδρίτης για τους Καταλανούς.

Ο λόγος είναι η συμβατότητα του ίδιου με το ποδοσφαιρικό στυλ της ομάδας, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ομαλή προσαρμογή που αναμένεται να έχει.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Ισπανός αμυντικός μέσος θα βρει αρκετά... γνώριμα πρόσωπα στους «μπλαουγκράνα». Συγκεκριμένα, θα συναντήσει οχτώ συμπαίκτες του στην πρωταθλήτρια Κόσμου, Εθνική Ισπανίας. Ο λόγος για τους: Χουάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Πέδρι, Φεράν Τόρες και Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Ρόδρι φοράει την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από το 2019, όταν οι «μπλε» του Μάντσεστερ τον έκαναν δικό τους με μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κατέκτησε τέσσερις τίτλους Premier League, δύο FA Cup, τρία League Cup και ένα Champions League, όπου ο ίδιος πέτυχε το «χρυσό» γκολ στον τελικό του 2023 κόντρα στην Ίντερ.

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Υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα «κατέγραψε» 298 συμμετοχές, σκοράροντας 28 γκολ και μοιράζοντας 32 ασίστ. Επιπλέον, αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ 2026.