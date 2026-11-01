Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ξέσπασε στην Αλαβές με «μάγο» Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα -Συνεχίζει την... αντεπίθεσή της η Τότεναμ - iefimerida.gr

Με τον Λαμίν Γιαμάλ να... μαγεύει, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 6-1 της Αλαβές για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Δύο ήττες ήταν πολλές για την Μπαρτσελόνα! Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα με Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα του Φλικ επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και τα πολλά γκολ, καθώς «διέλυσε» με 6-1 την Αλαβές, παραμένοντας στην κορυφή της La Liga.

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Οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ στο όγδοο λεπτό, με τον Φερμίν να βάζει το δεύτερο στο 23'.

Ο Βραζιλιάνος βρήκε ξανά δίχτυα στο 41', με τον Γιαμάλ να διαμορφώνει το 4-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Ο νεαρός Ισπανός σκόραρε ξανά, με τον Γκόρντον να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα». Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 6-1 με το γκολ του Μαριάνο Ντίαζ στο 84ο λεπτό.

Τρίτη διαδοχική νίκη στην Premier League για την Τότεναμ

Η Τότεναμ δείχνει να έχει αφήσει πίσω της το κακό της διάστημα, καθώς μετά τις νίκες απέναντι σε Κόβεντρι και Τσέλσι, επικράτησε και της Κρίσταλ Πάλας με 2-0. Έτσι, τα «σπιρούνια» συμπλήρωσαν τρεις συνεχόμενες νίκες στην Premier League και τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα. Παράλληλα, ανέβηκαν στην 8η θέση της βαθμολογίας, μετρώντας πλέον και τέσσερα clean sheets.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης έπαιξε η αποβολή του Ματετά στο 13ο λεπτό, που άφησε την Κρίσταλ Πάλας με δέκα παίκτες. Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 25’ πήρε το προβάδισμα, όταν ο Άρτσι Γκρέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κούντους.

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 73ο λεπτό, με τον Φαν Χέκε να σκοράρει με δεύτερη προσπάθεια, καθώς η πρώτη του κατέληξε στο δοκάρι. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παρά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Κούντους στο φινάλε, ο οποίος αστόχησε προ κενής εστίας.

Στο άλλο παιχνίδι της Premier League, Άστον Βίλα και Φούλαμ έμειναν στο 1-1. Οι «Χωριάτες» άνοιξαν το σκορ με τον Τζάκσον και οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στο αυτογκόλ του Σουζούκι.