Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας 80-72: Ο Κλάιμπερν θύμιζε... Κάρι, οι Καταλανοί βλέπουν ΣΕΦ [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Μπαρτσελόνα ήταν ανώτερη, νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα (80-72) και κοιτάζει Μονακό για τα play in της Euroleague και στο βάθος... τον Ολυμπιακό.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και το κατάφερε από τα πρώτα λεπτά. Με τους Κέβιν Πάντερ και Γουίλ Κλάιμπερν να δίνουν τον τόνο, οι Καταλανοί πήραν προβάδισμα (11-5 στο 4’), το οποίο γρήγορα μετέτρεψαν σε διψήφια διαφορά. Ο Κλάιμπερν βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και με συνεχόμενα τρίποντα εκτόξευσε το σκορ (25-15 στο 8’), οδηγώντας την ομάδα του στο 29-21 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν προσωρινά με τον Μπάτλερ, ωστόσο η Μπαρτσελόνα είχε άμεσες απαντήσεις. Με τον Γουίλι Ερναγκόμεθ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι και τους Πάντερ-Κλάιμπερν να συνεχίζουν την παραγωγικότητά τους, η διαφορά διατηρήθηκε σε ασφαλή επίπεδα. Ο ΜάκΙνταιρ προσπάθησε να κρατήσει τον Ερυθρό Αστέρα «ζωντανό» (40-33 στο 17’), όμως το φινάλε του ημιχρόνου ανήκε στους Καταλανούς, που πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 47-33.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε, αλλά η Μπαρτσελόνα νίκησε και κοιτάζει... ΣΕΦ

Στην τρίτη περίοδο η Μπαρτσελόνα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, παίζοντας σκληρή άμυνα και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και πάνω από τους 20 πόντους (54-33 στο 23’) με τρίποντο του Πάντερ. Οι Σέρβοι, παρά τα προβλήματα και τον τραυματισμό του πρώτου τους σκόρερ, δεν κατέρρευσαν και με πρωταγωνιστές τον ΜάκΙνταιρ και τα σουτ των Μπάτλερ και Οτζελέγε κατάφεραν να μειώσουν στο 63-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, ωστόσο σε κάθε του βήμα, η Μπαρτσελόνα είχε την απάντηση και κάπως έτσι επικράτησε, με τους Καταλανούς να αντιμετωπίζουν σε εκτός έδρας αναμέτρηση την Μονακό για να κατακτήσουν την 8η θέση και να βρουν απέναντι τους τον Ολυμπιακό.