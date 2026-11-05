Φροντίζει για το μέλλον της η Μπαρτσελόνα: Δικός της έως το 2030 ο Ραφίνια - iefimerida.gr

Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φοράει, μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, ο Ραφίνια, όπως έκαναν γνωστό οι Καταλανοί με ανακοίνωσή τους.

Η Μπαρτσελόνα «κλείδωσε» τον Ραφίνια! Οι πρωταθλητές Ισπανίας έκαναν γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή τους ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα τους, έως και το καλοκαίρι του 2030. Κάτι που σημαίνει ότι οι Καταλανοί θα έχουν στα πλάνα και τη σύνθεσή τους, έναν από τους πιο αποτελεσματικούς και χαρισματικούς εξτρέμ του κόσμου.

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Ο Ραφίνια πήγε στους Ισπανούς το καλοκαίρι του 2022. Ωστόσο, ειδικά τους πρώτους μήνες δεν έδειξε να μπορεί να προσαρμοστεί και να τους βοηθήσει, παρά το γεγονός ότι τους κόστισε πολλά εκατομμύρια ευρώ από τη Λιντς. Εκείνος δεν έπαψε να προσπαθεί και να δουλεύει σκληρά, μέχρι που έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο αποτελεσματικούς ποδοσφαιριστές των Καταλανών.

Η Μπαρτσελόνα από την ώρα και τη στιγμή που πίστεψε σε εκείνον πέρασε μαζί του στο επόμενο επίπεδο με τους Καταλανούς να έχουν μία από τις καλύτερες και πιο θεαματικές επιθετικές γραμμές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

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Μπαρτσελόνα: Σίγα μην άφηνε τον Ραφίνια

Από το καλοκαίρι ήταν γνωστό ότι ο Ραφίνια ήταν σε πολύ καλό δρόμο, ώστε να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει πολλά πράγματα από εκείνον. Κάτι που φαίνεται πιο χαρακτηριστικά όταν εκείνος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Χάνσι Φλικ είτε λόγω κάποιου τραυματισμού, είτε κάποιας τιμωρίας.



Οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας κινήθηκαν άμεσα για να ανανεώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, όπως και έγινε εν τέλει. Μία κίνηση που αφήνει ικανοποιημένη κάθε πλευρά.