Μπανταλόνα-ΑΕΚ: Ψάχνει νίκη-πρόκριση απέναντι στην οικοδέσποινα του F4 στο BCL - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ πήρε την περασμένη εβδομάδα τη νίκη, γυρίζοντας ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, παρότι η Μπανταλόνα έδειχνε να είχε επιβάλει τον ρυθμό της.

Η ΑΕΚ νίκησε με 87-84 στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην Μπανταλόνα γνωρίζοντας πως η διαφορά δεν έχει καμία σημασία, καθώς η πρόκριση στο φάιναλ φορ κρίνεται στις 2 νίκες (best of 3).

Τώρα καλείται να νικήσει όχι μόνο τους Ρίκι Ρούμπιο, Τζαμπάρι Πάρκερ και Άνταμ Χανγκά, αλλά και τον 6ο παίκτη, δηλαδή το κοινό της ισπανικής ομάδας.

Με πλεονέκτημα έδρας η ΑΕΚ

Η Ένωση έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου της στη φάση των «16». Έτσι, ακόμη κι αν η σειρά είναι στο 1-1 μετά τον δεύτερο προημιτελικό επί ισπανικού εδάφους, τότε επιστρέφει στην Αθήνα και τη "SUNEL Arena", όπου οι παίκτες του Σάκοτα θα έχουν στο πλευρό τους το φίλαθλο κοινό τους.

Αν χρειαστεί τρίτος αγώνας, τότε αυτός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη "SUNEL Arena" στις 15 Απριλίου (19:30).

Σήμερα πάντως η σειρά της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα μεταφέρεται στην Καταλονία, για το Game 2, με την Ένωση να θέλει να κάνει το δεύτερο και τελευταίο βήμα για το Final 4.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (07/04) στις 20:30, στο Palau Municipal d'Esports de Badalona, έδρα της ισπανικής ομάδας, στην οποία και θα διεξαχθεί το Final 4.

H AEK θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, σε ακόμα μια εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση.