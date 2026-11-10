Μπάλκαν Μπότεβγκραντ-ΠΑΟΚ 56-79: Πέρασε χωρίς να... ιδρώσει με «καυτό» Ταϊρί [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ χωρίς καν να… ιδρώσει, έδειξε την ανωτερότητά του και πέρασε από το Μπότεβγκραντ, επικρατώντας 79-56 της Μπάλκαν.

Η διαφορά δυναμικής ήταν χαοτική και το μόνο που χρειαζόταν για τον ΠΑΟΚ, ήταν να το αποδείξει στο παρκέ. Κάτι τέτοιο συνέβη και η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε ένα πολύ εύκολο βράδυ στη Βουλγαρία, διαλύοντας την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56 στην 7η αγωνιστική του EuroCup.

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Μία νίκη που φέρνει τον ΠΑΟΚ σε ρεκόρ 5-2 στο Group 4 του EuroCup, σε μέρες που για τον «Δικέφαλο» έχουν αρκετή μεταγραφολογία, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν.

Στους 25 σταμάτησε ο Ταϊρί, 12 είχε ο Φόστερ και 11 ο Μοτιεγιούνας, με τον Καλάθη να μετράει 8 ασίστ για τον ΠΑΟΚ, που έφυγε με 12/27 τρίποντα.

Υπόθεση Ταϊρί και ενός δεκαλέπτου για τον ΠΑΟΚ

Για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι ήταν υπόθεση ενός δεκαλέπτου, αφού το ξέσπασμα του Μπριν Ταϊρί στάθηκε αρκετό για να μετατραπεί το 12-19 του δεκαλέπτου σε 32-53 στο φινάλε του ημιχρόνου.

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Ο Νικ Καλάθης ήταν… μαέστρος, ο Ταϊρί σκόραρε 17 στο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να μετράει 10/16 τρίποντα συνολικά. Από τη στιγμή που έλυσε και το θεματάκι του αμυντικού ριμπάουντ που είχε στην πρώτη περίοδο, τα πάντα κύλησαν ομαλά και το δεύτερο ημίχρονο αποτέλεσε μία τυπική διαδικασία.

Ο Μάρκους Φόστερ μπήκε και αυτός στην εξίσωση, ο Αντρέα Τρινκιέρι άπλωσε το rotation και η διαφορά έφυγε πάνω από τους 30 (41-72, 30'), ένα δεκάλεπτο πριν το φινάλε.

Με τον ΠΑΟΚ να φεύγει νικητής, όντας καταφανώς ανώτερος στο παρκέ και να στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση του Σαββάτου, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα (14/11 - 17:30) για την Basket League.

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Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79.