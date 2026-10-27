Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ 84-81: Πήγε να το... κλέψει με συγκινητικό Όσμαν αλλά η πρωτιά θα παιχτεί στη Θεσσαλονίκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ είχε συγκινητικό Τσέντι Όσμαν, βρήκε σουτ ισοφάρισης αλλά δεν τα κατάφερε στο μεγάλο ντέρμπι, απέναντι στην πανίσχυρη Μπαχτσεσεχίρ και γνώρισε τη δεύτερή του ήττα (84-81) στο EuroCup.

Στην Τουρκία παίχτηκε το σημαντικότερο ματς μέχρι στιγμής στην πρώτη φάση του EuroCup. Δύο ομάδες που έχουν ως στόχο να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής, η Μπαχτσεσεχίρ και ο ΠΑΟΚ, τέθηκαν αντιμέτωπες, με τους Θεσσαλονικείς να λυγίζουν από ένα ξέσπασμα του Μαλακάι Φλιν στην τελευταία περίοδο, παρότι ο Τσέντι Όσμαν πάλευε σα... θηρίο. Με το σκορ στο 84-81 ο Μπριν Ταϊρί βρήκε σουτ ισοφάρισης, αλλά ήταν... κρύος μετά το πρώτο μέρος.

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Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με .. και έτσι έπεσε σε ρεκόρ 3-2 στο Group D, με την Μπαχτσεσεχίρ να φτάνει στο 4-1, αλλά την ομάδα της Θεσσαλονίκης να φεύγει ηττημένη με διαφορά που μπορεί να αποδειχθεί αναστρέψιμη, σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας, ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρωτιά στον όμιλο.

Όσμαν και Ταϊρί ξεκίνησαν… καυτοί για τον ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν ιδανικά το ματς σε μία πολύ δύσκολη έδρα της διοργάνωσης. Ο λόγος ήταν απλώς, καθώς τα επιθετικά τους «όπλα» πήραν… φωτιά. Όσμαν και Ταϊρί είχαν 20 από τους 31 αρχικούς πόντους του «Δικεφάλου», που δεν αρκέστηκε στο να μείνει κοντά στο σκορ.

Με τον Φόστερ να μπαίνει στον χορό του σκοραρίσματος, προηγήθηκε με 30-33 (14'), αλλά από εκεί και έπειτα ήρθε η καθίζηση. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 22 πόντους σε 6 λεπτά και έμεινε πίσω με 52-40 (20').

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Ξέφυγε η Μπαχτσεσεχίρ, το πάλευε μόνος του ο Όσμαν

Ωστόσο, στο τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του ματς. Η άμυνά του έσφιξε και πάλι, παρότι είχε να αντιμετωπίσει γκαρντ με πολύ ταλέντο. Ο Ταϊρί έμεινε στους αρχικούς 10 πόντους, αλλά ο Όσμαν ήταν ασταμάτητος στο ανοιχτό γήπεδο. Με δικό του τρίποντο, ο ΠΑΟΚ μείωσε 63-61 στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, αλλά ένα λάθος στην επίθεση οδήγησε σε disruptive φάουλ και η ομάδα του Τρινκιέρι δέχτηκε τέσσερις πόντους σε μία κατοχή, χάνοντας ξανά την επαφή.

Τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Φλιν διαμόρφωσαν το 70-61 (32'), με τον ΠΑΟΚ να κολλάει επιθετικά επιθετικά για περίπου τέσσερα λεπτά και το παιχνίδι να ξεφεύγει επικίνδυνα στο 78-61 (35'). Ξανά οι προσπάθειες του Όσμαν έφεραν το ματς σε απόσταση έξι πόντων (80-74, 38'), ξυπνώντας... αργά.

Ο Φόστερ μπήκε από τη δημιουργία του Όσμαν και αυτός στο ματς, για να μειώσει σε 82-79 με τρίποντο, 51.1'', με τον Τούρκο να κλέβει και μία μπάλα στην αμέσως επόμενη φάση. Ο ίδιος σκόραρε για το 82-81, αλλά ο Πονίτκα τελείωσε ιδανικά μια φάση για το 84-81 στα 10.1''. Ο Ταϊρί αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης και ο ΠΑΟΚ έφυγε ηττημένος, αλλά έδειξε πως φέτος δεν αστειεύεται.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81.