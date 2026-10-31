Μπάγερν - Ντόρτμουντ 2-2: Από τα πόδια του Καρέτσα οι Βεστφαλοί έμειναν όρθιοι και... χάλασαν το πάρτι της Χρυσής Μπάλας του Κέιν - iefimerida.gr

Απίθανο φινάλε στο Der Klassiker, με την Μπάγερν να χάνει τα άχαστα με τον Κέιν και τη Ντόρτμουντ να φτάνει στην ισοφάριση (2-2) στο 89', σε φάση που πιστώνεται τυπικά ως ασίστ στον Καρέτσα.

Ντέρμπι... ακατάλληλο για καρδιακούς στην «Allianz Arena»! Η Μπάγερν Μονάχου έχασε με το τσουβάλι ευκαιρίες για άνετη νίκη (είχε τρία δοκάρια), ο Κέιν ήταν ασυνήθιστα άστοχος για την κλάση του και η βραδιά-γιορτής της Χρυσής Μπάλας με την οποία εμφανίστηκε στο χορτάρι, εξελίχθηκε σε ισοπαλία (2-2) με τη Ντόρτμουντ με την οποία συνεχίζει χέρι-χέρι στην κορυφή.

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Στο πρώτο Der Klassiker της καριέρας του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό και είχε συμμετοχή για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης στο 89' με τον Σίλβα με το οποίο η ομάδα του έμεινε όρθια και έφυγε αλώβητη. Στους 18 βαθμούς οι δυο ομάδες που συγκατοικούν στην κορυφή της Bundesliga και η μάχη... μαίνεται για τα καλά.

Ακυρώθηκε γκολ της Ντόρτμουντ - Προηγήθηκε η Μπάγερν

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς άνηκε στην Μπάγερν που «άγγιξε» το γκολ στο 10ο λεπτό με τον Ολίσε ωστόσο το φοβερό σουτ που εξαπέλυσε μέσα στην περιοχή σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Η Ντόρτμουντ επιχειρούσε να απειλήσει κυρίως με σουτ δίχως όμως αποτέλεσμα, ενώ στο 22' λίγο έλειψε να προηγηθεί όμως ο Ούρμπιχ με τεράστια απόκρουση, άπλωσε το χέρι του και κράτησε το μηδέν σε δυνατό σουτ του Μπέλιγχαμ.

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Η απάντηση ήταν άμεση και δυο λεπτά αργότερα ήταν σειρά του Κόμπελ να πρωταγωνιστήσει όταν και βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ με τον Σαϊμπαρί. Η Ντόρτμουντ βρήκε δίχτυα στο 34' ωστόσο το γκολ του Μπέλιγχαμ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Ούρμπιχ.

Το αμυντικό δίδυμο Κιμ-Ουπακεμανό έκανε λάθος όταν ο τελευταίος έχασε τη μπάλα στην περιοχή και ο Μπέλιγχαμ σκόραρε από κοντά για το 1-0 ωστόσο η φάση ελέγχθηκε σε on field review όπου και αποφάνθηκε ότι ο Τσουκουεμέκα είχε πέσει με το γόνατο πάνω στο κεφάλι του Γερμανού γκολκίπερ.

Στο 38ο λεπτό, ήρθε το γκολ για την Μπάγερν Μονάχου όταν και ο Λάιμερ πήρε το ριμπάουντ μετά από δικό του τετ-α-τετ που νικήθηκε από τον Κόμπελ και σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-0. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ένα σουτ του Χάρι Κέιν από το ύψος της περιοχής στο 41' πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα, ο Μπέλιγχαμ έφυγε ταχύτατα στην επίθεση, όμως το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο δοκάρι πέναλτι του Κέιν, ισοφάρισε η Ντόρμουντ, είχε απάντηση η Μπάγερν

Γκολ από τα… αποδυτήρια έφτασε κοντά να πετύχει η Μπάγερν που στο 47ο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με ωραίο πλασέ από τον Λάιμερ που βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Κόμπελ του είπε "όχι". Ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός και η μια φάση διαδεχόταν την άλλη. Στο 55', η Μπάγερν κέρδισε πέναλτι για χέρι του Ενμέτσα σε σουτ του Χάρι Κέιν όμως ο Άγγλος στράικερ είδε τη μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι και να του στερεί το 2-0.

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Πέντε λεπτά αργότερα, η Ντόρτμουντ έφερε το ματς στα ίσα (1-1) όταν και ο Γκιρασί νίκησε τον Ούρμπιχ με συρτό σουτ. Η… χαρά των Βεστφαλών δεν κράτησε για πολύ καθώς στο 66΄, η Μπάγερν πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ. Όλα άρχισαν από τον Κέιν που έκανε τη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Ουπαμεκανό μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Ο Καρέτσας έκανε την... αρχή της ισοφάρισης της Ντόρτμουντ

Στα εναπομείναντα λεπτά το ματς πήρε… φωτιά. Στο 75' ο Χάρι Κέιν είχε τεράστια στιγμή όταν βρέθηκε με το τέρμα… πιάτο και τον Κόμπελ εξουδετερωμένο ωστόσο σημάδεψε το δοκάρι, ενώ η μπάλα δεν του έκανε το «χατίρι» ούτε στο 78' καθώς είδε τη μπάλα να περνάει ξυστά από το δοκάρι.

Μπορεί η πλάστιγγα να έγερνε υπέρ της Μπάγερν ωστόσο η Ντόρτμουντ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 89', από πίεση του Καρέτσα στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Φάμπιο Σίλβα που με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Στο 90+5' η Μπάγερν είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη όμως για τρίτη φορά είδε τη μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι, αυτή τη φορά σε σουτ του Καρλ.