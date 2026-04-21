Μπάγερν Μονάχου: Προσέλαβε στο τμήμα σκάουτινγκ ποδοσφαιρίστρια της ομάδας γυναικών - iefimerida.gr

Το πρωί ποδοσφαιρίστρια στην ομάδα γυναικών της Μπάγερν Μονάχου, το βράδυ σκάουτερ στην ανδρική. Το όνομα αυτής Μαγδαλένα Έρικσον.

Το γερμανικό ποδόσφαιρο φέρνει την... επανάσταση και σύρει τον χορό των αλλαγών, με τις πρωτοποριακές κινήσεις καλά να κρατούν. Πρόσφατα, έγινε παντού πρώτο θέμα η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ουνιόν Βερολίνου από την Μαρί Λουίζ Έτα η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα head coach στην ιστορία της Bundesliga.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Τη στιγμή που οι Βαυαροί ετοιμάζονται να φορέσουν το πρωταθληματικό "στέμμα" και να διεκδικήσουν το τρόπαιο με τα μεγάλα αφτιά στο Champions League, πήραν τη σπουδαία απόφαση να εντάξουν στο τμήμα σκάουτινγκ την στόπερ της ομάδας γυναικών του συλλόγου, Μαγδαλένα Έρικσον.

Η μεγάλη πρόκληση της Μαγδαλένα Έρικσον στην Μπάγερν

Από ποδοσφαιρίστρια... σκάουτερ η Μαγδαλένα Έρικσον η οποία είναι μια ακόμη τρανταχτή απόδειξη και ένα ζωντανό παράδειγμα του πόσο η γυναίκα δεν πλαισιώνει, αλλά πρωταγωνιστεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και μάλιστα σε καίριες θέσεις. Η σταρ από τη Σουηδία πήρε τη μεγάλα απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική της ομάδα στο περασμένο φθινόπωρο και στα 33 της χρόνια εξακολουθεί να δίνει όλη της το είναι στο χορτάρι και να στέκεται σαν βράχος με την εμπειρία της στο κέντρο της άμυνας της ομάδας γυναικών της Μπάγερν Μονάχου.

Ο ρόλος της δεν περιορίζεται πλέον στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά και έξω από αυτές. Από τις προπονήσεις και τους αγώνες, έχει και... έξτρα δουλειά για το σπίτι για το τμήμα σκάουτινγκ της ανδρικής ομάδας.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, έχει πλέον έναν δεύτερο ρόλο ως σκάουτερ των Βαυαρών με πεδίο της χώρες της Λατινικής Αμερικής.

"Πριν από έναν χρόνο έλαβα ένα email από κάποιον άνθρωπο του συλλόγου που δεν γνώριζα. Τελικά ήταν ο αρχισκάουτ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος με ρώτησε αν με ενδιέφερε να αρχίσω να δουλεύω στο τμήμα σκάουτινγκ", δήλωσε η Έρικσον που υπογράμμισε ότι "θέλουν να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις των παικτών και να τις κρατήσουν μέσα στον σύλλογο. Ένιωσα μεγάλη τιμή και χαρά".

Ένας διπλός ρόλος, μια μεγάλη πρόκληση και ένα τεράστιο στοίχημα όχι μόνο για το κλαμπ, αλλά και για την ίδια που δηλώνει πως: "Ήταν απίστευτα ενδιαφέρον να αποκτήσω γνώσεις για μια εντελώς νέα δραστηριότητα που δεν υπάρχει ακόμα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Επειδή αυτή τη στιγμή όλοι οι πόροι πηγαίνουν στις πιο σημαντικές θέσεις. Αλλά σύντομα νομίζω ότι το scouting θα γίνει τεράστιο και στο ποδόσφαιρο γυναικών".

Η Μαγδαλένα Έρικσον που ζει και... αναπνέει για το ποδόσφαιρο

Μπορούμε να δείξουμε πώς πρέπει να είναι ο κόσμος ή τουλάχιστον, πώς ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι", αναφέρει η Σουηδέζα σέντερ μπακ που έχει πάνω της ένα μικρό τατουάζ το οποίο γράφει: "Μην επικρίνεις αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις", στίχοι από το τραγούδι του Bob Dylan "The Times They Are A' Changin'" που έμελλε να ταιριάζει... γάντι στην περίπτωσή της.

"Δεν έχεις κάθε απόγευμα ελεύθερο όπως παλιά. Είναι πιο εξαντλητικό για τον εγκέφαλο, αλλά νομίζω ότι είναι διασκεδαστικό. Και μου αρέσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, παρακολουθώ τόσο πολύ ποδόσφαιρο που δεν ξέρω πόσα λεπτά παρακολουθώ ποδόσφαιρο την εβδομάδα", σημειώνει η Έρικσον που παραδέχεται ότι πλέον θα αυξηθεί μέχρι ένα σημείο το νούμερο στους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

"Τώρα, υπάρχει μια καλή φασαρία στο ταμείο. Δεν έχω κάποιο τεράστιο επιπλέον εισόδημα, και είναι σαφές. Είμαι ακόμα ποδοσφαιρίστρια και αυτό είναι το κύριο επάγγελμά μου", επισημαίνει η Μαγδελένα η οποία δηλώνει ότι το σκάουτινγκ είναι ένα ελκυστικό επάγγελμα, αλλά ένας ανεκμετάλλευτος τομέας στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η Μαγδαλένα Έρικσον βάζει το... λιθαράκι της νέας γενιάς

Η ζωή της αλλάζει, το ήδη επιτυχημένο όνομά της κάνει τον γύρο του διαδικτύου και ο επαγγελματισμός της είναι και αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ισορροπήσει ανάμεσα στις ευθύνες του πρωταθληματισμού, αλλά και σε αυτές του νέου της ρόλο ως σκάουτερ. Η παρουσία της στα μετόπισθεν της Μπάγερν Μονάχου είναι τόσο επιβλητική που η ομάδα της δεν έχει ηττηθεί ούτε μια φορά και ετοιμάζεται να προσθέσει στο παλμαρέ της ένα ακόμη πρωτάθλημα.

"Πρέπει πάντα να ενημερώνεσαι για τα πάντα πριν τα κρίνεις – για ανθρώπους, για πολιτισμούς, για πράγματα που ίσως δεν καταλαβαίνεις αμέσως", τα λόγια της Έρικσον της οποίας η αγαπημένη λέξη εντός γηπέδου προς τις συμπαίκτριές της είναι το "weiter", δηλαδή "συνέχεια".

Με βαριά καρδιά είπε... αντίο στην εθνική μας ομάδα, τη Σουηδία, μια απόφαση που κρύβει από πίσω της προβλήματα τραυματισμών. "Είναι φυσικά πολύ λυπηρό και παράξενο να βλέπεις τα κορίτσια μαζί και εγώ να μην είμαι εκεί". Πέρα από τον τίτλο στη Bundesliga, Ετοιμάζεται να υπερβεί τα όριά της, να ηγηθεί και να βρει την ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο της ποδοσφαιρίστριας και της σκάουτερ.

Η επιρροή της γίνεται πλέον αισθητή σε κάθε γωνία της Allianz Arena. Τόσο εντός χορταριού όσο και έξω από αυτό που θα βάλει το δικό της... λιθαράκι για την ανέρευση ταλέντων και την επόμενη εποχή της Μπάγερν Μονάχου. Το όνομά της ωστόσο θα είναι πάντα χαραγμένο ως αυτό της... πρωτοπορίας.