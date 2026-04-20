Το... μυστήριο με τον παπαγάλο: Πώς ένα πορσελάνινο άγαλμα έγινε το απόλυτο γούρι της Μπάγερν Μονάχου! - iefimerida.gr

H Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τη Bundesliga μετά τη νίκη επί της Στουτγκάρδης, αλλά αντί για την "Σαλατιέρα", πανηγύρισαν με έναν… κλεμμένο πορσελάνινο παπαγάλο.

Η Μπάγερν Μονάχου στέφθηκε πρωταθλήτρια Γερμανίας την Κυριακή, εξασφαλίζοντας τον τίτλο της Bundesliga μετά τη νίκη με 4-2 επί της Στουτγκάρδης στην «Allianz Arena». Αν και η επίσημη απονομή του τροπαίου θα γίνει παραδοσιακά στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Κολωνία (κάτω από τα γνωστά ντους μπίρας), οι παίκτες βρήκαν κάτι άλλο για να σηκώσουν στον αέρα. Έναν… παπαγάλο κοκατού (cockatoo)!

Φυσικά, όχι έναν αληθινό, αλλά ένα πορσελάνινο αγαλματίδιο, το οποίο οι παίκτες του Βενσάν Κομπανί άλλαζαν χέρια κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Ο Λέον Γκορέτσκα, μάλιστα, πόζαρε με το πτηνό στον ώμο του, ενώ όταν η ομάδα στήθηκε μπροστά από τη «Südkurve» (το πέταλο των οργανωμένων) για την αναμνηστική φωτογραφία, παίκτες και τεχνικό επιτελείο φορούσαν λευκά μπλουζάκια με την καρικατούρα του παπαγάλου.

Η "μικροκλοπή" που γέννησε μια παράδοση για την Μπάγερν Μονάχου

Πώς, όμως, ένα τέτοιο αντικείμενο κατέληξε να είναι το σύμβολο της Μπάγερν; Η ιστορία ξεκινά από μια… «απαλλοτρίωση» περιουσίας! Την περασμένη σεζόν, οι Βαυαροί παρακολουθούσαν όλοι μαζί σε πριβέ αίθουσα του εστιατορίου «Kaefer Tavern» στο κέντρο του Μονάχου, το παιχνίδι της Λεβερκούζεν με τη Φράιμπουργκ.

Όταν η Μπάγερν εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο, το βράδυ μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι. Εκεί, οι παίκτες βρήκαν το συγκεκριμένο άγαλμα, το οποίο ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Μίκαελ Κέφερ, είχε αγοράσει πριν από δεκαετίες από ένα παλαιοπωλείο στο Παρίσι. Όταν η ομάδα αποχώρησε, κάποιος έβαλε τον παπαγάλο στην τσέπη του. Το πορσελάνινο πτηνό επανεμφανίστηκε λίγο αργότερα στους πανηγυρισμούς για την απονομή του πρωταθλήματος, με τον Κομπανί να το τοποθετεί στο βάθρο, σε πρώτο πλάνο στις φωτογραφίες.

Από κλοπιμαίο… επίσημο εμπόρευμα!

Ο Βενσάν Κομπανί είχε δηλώσει τότε: «Δεν λέω ποιος το πήρε. Είμαι σίγουρος ότι η ιστορία θα βγει κάποια στιγμή», υποσχόμενος παράλληλα να το επιστρέψει στο εστιατόριο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ!

Ο Κέφερ αντιμετώπισε το γεγονός με χιούμορ και τελικά δώρισε το άγαλμα στον σύλλογο, μετατρέποντάς το στο απόλυτο γούρι. Παράλληλα, η εταιρεία του, που συνεργάζεται στενά με την Μπάγερν στο κομμάτι του catering, ξεκίνησε από τη Δευτέρα να πουλάει μια ειδική σειρά προϊόντων για την κατάκτηση της φετινής, με στάμπα τον παπαγάλο να φοράει την "Σαλατιέρα" του πρωταθλητή σαν κολιέ.

Τα ταξίδια και ο μυστικός "φύλακας"

Το γούρι των Βαυαρών δεν μένει κλειδωμένο σε κάποια ντουλάπα. Αντιθέτως, ταξίδεψε το περασμένο καλοκαίρι στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ έδωσε το «παρών» και τον Αύγουστο του 2025 στην κατάκτηση του Franz Beckenbauer Supercup απέναντι στη Στουτγκάρδη. Πλέον, η Μπάγερν ελπίζει να το δει να πανηγυρίζει ξανά σύντομα, αφού ακολουθεί ο ημιτελικός του DFB-Pokal απέναντι στη Λεβερκούζεν την Τετάρτη, αλλά και οι ημιτελικοί του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν την επόμενη εβδομάδα.

Όσο για το ποιος είναι ο ένοχος της «κλοπής»; Κανείς δεν μιλάει. Οι υποψίες πέφτουν κυρίως στον Γκορέτσκα και τον Γιόσουα Κίμιχ, με τον τελευταίο να γελάει νευρικά σε κάθε σχετική ερώτηση, αποκαλύπτοντας ωστόσο τον «φύλακα» του αγάλματος. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Άαρον Ντανκς, μέλος του προπονητικού επιτελείου:

«Ο Ντάνκσι το έχει πάντα μαζί του όταν το παιχνίδι έχει σημασία και το βγάζει πάντα όταν κερδίζουμε κάτι, οπότε ελπίζουμε να δούμε τον παπαγάλο μερικές φορές ακόμα αυτή τη σεζόν», εξομολογήθηκε ο Κίμιχ στη βαυαρική τηλεόραση, κρατώντας ζωντανό τον πιο όμορφο -και ασυνήθιστο- μύθο των φετινών πρωταθλητών Γερμανίας.